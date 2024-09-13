Об этом свидетельствует указ №627/2024. Его обнародовали на сайте президента и датируется он 13 сентября.
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Зеленский обновил состав СНБО
В пятницу, 13 сентября, на сайте президента Украины появился указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Согласно этому документу, к составу СНБО присоединились новые глава МИД, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и руководительница Минюста Украины.
Так, согласно указу, постановляется ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины таких лиц:
- Сибигу Андрея Ивановича – Министра иностранных дел Украины
- Сметанина Германа Владимировича – Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
Также постановляется утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Стефанишину Ольгу Витальевну – Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – Министра юстиции Украины.
В то же время в соответствии с этим указом из состава СНБО выводят Александра Камышина и Дмитрия Кулебу.
Отмечается, что этот Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть с 13 сентября 2024 года.