На днях сначала стало известно о назначении Микиты, а затем Верещук. Во вторник, 10 августа, во время одного из совещаний глава ОП Андрей Ермак представил своих 2 новых заместителей.
Смотрите также Ирину Верещук назначили заместителем главы Офиса Президента
Что будут делать Микита и Верещук в ОП
По словам Ермака, Микита будет работать с регионами и продолжит то, чем занимался Алексей Кулеба, который теперь вице-премьер, министр инфраструктуры и региональной политики.
Новоиспеченный заместитель выделил такие первые шаги в своей работе:
- встречи с главами ОВА, чтобы понять проблемы регионов;
- налаживание коммуникации с Кабинетом Министров.
- изменение в подходе к проведению Конгресса, чтобы улучшить коммуникацию.
В то же время Верещук будет отвечать за вопросы, которыми занималась в должности главы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий:
- внутренне перемещенные граждане;
- дети и защита их прав, в частности тех детей, которые находятся в прифронтовых регионах;
- все другие гуманитарные вопросы.
Отдельный чрезвычайно важный трек – это ветераны. Они будут в топе президентского и нашего внимания. Уверена, что вместе с новым министром по делам ветеранов мы сумеем дать новый импульс ветеранской политике,
– заявила Верещук.
Смотрите также Зеленский объяснил кадровые изменения в Кабмине и Офисе Президента