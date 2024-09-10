Цими днями спершу стало відомо про призначення Микити, а потім Верещук. У вівторок, 10 серпня, під час однієї з нарад очільник ОП Андрій Єрмак представив своїх 2 нових заступників.
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Що робитимуть Микита та Верещук в ОП
За словами Єрмака, Микита працюватиме з регіонами й продовжить те, чим займався Олексій Кулеба, який тепер віцепрем'єр, міністр інфраструктури та регіональної політики.
Новоспечений заступник виокремив такі перші кроки у своїй роботі:
- зустрічі з головами ОВА, аби зрозуміти проблеми регіонів;
- налагодження комунікації з Кабінетом Міністрів.
- зміна у підході до проведення Конгресу, аби покращити комунікацію.
Водночас Верещук відповідатиме за питання, якими займалася на посаді голови Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій:
- внутрішньо переміщені громадяни;
- діти й захист їхніх прав, зокрема тих дітей, що перебувають у прифронтових регіонах;
- всі інші гуманітарні питання.
Окремий надзвичайно важливий трек – це ветерани. Вони будуть у топі президентської та нашої уваги. Впевнена, що разом із новою міністеркою у справах ветеранів ми зуміємо дати новий імпульс ветеранській політиці,
– заявила Верещук.
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