О войне в Украине президент Зеленский рассказал во время онлайн-встречи с австралийскими студентами. Послушать главу государства пришли представители 20 вузов.

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россия долгое время скрывалась за маской "миротворца"

Сегодняшняя россия давно потеряла лицо. Это произошло не вчера, позавчера и не на прошлой неделе. В который раз мир увидел, что скрывается под маской "миротворца", которую россия пыталась носить долгие годы,
– объяснил президент.

На самом деле россия и была террористом. Единственная разница между террористами и москвой, что первые берут на себя ответственность за свои преступления. А у кремля нет мужества даже признать то, что делает.

Некоторым странам пора уступить собственным интересам

Сейчас мир стоит перед выбором, отметил Зеленский, который для многих неудобен и неприятен. Человечество уже прошло "161 точку невозвращения за 161 день войны в центре Европы".

Собственные интересы должны уступить интересам планеты, иначе все окажутся под угрозой из-за действий мирового террориста. Любая торговля, бизнес, другие формы сотрудничества с россией несут выгоду одним, а смерть другим,
– подчеркнул Зеленский.

Выбор должен сделать весь мир – и ООН, и Совбез ООН, и Международный комитет Красного Креста, и ЕС, и НАТО, и G7, и G20, и, в частности, США. россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, – требует глава государства.

Обращение президента Украины к австралийским студентам / Видео Владимира Зеленского:

Зеленский о войне россии в Украине: последние тезисы

  • Президент подчеркнул, что у россии нет шансов победить Украину в войне. Своими обстрелами враги пытаются разрушить социальный и производственный потенциал, однако это им не удастся.
  • россияне пытаются улучшить свои позиции на Юге, однако, уверен Зеленский, это оккупантам не поможет.
  • Ни один из вражеских ударов не останется без ответа украинских военных.
  • Глава государства рассказал, что главное для украинцев сейчас сохранять единство. Это касается как обороны, так и дипломатии и политики.

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