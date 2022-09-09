Это Владимир Зеленский отметил во время вечернего обращения к Украинцам, сообщает 24 канал. Президент подчеркнул, что спешка усложняет работу нашей армии.

Обратите внимание ВСУ уже освободили более 30 населенных пунктов на Харьковщине, – Зеленский обратился к украинцам

Зеленский объяснил, почему не следует торопиться с распространением информации

Владимир Зеленский подчеркнул, что не стоит сообщать о тех или иных военных операциях и их результатах раньше, чем это сделают официальные представители государства. Спешка может навредить нашим защитникам и защитницам.

Хочу еще раз обратиться сейчас к некоторым блоггерам, которые иногда спешат объявлять результаты тех или иных активных действий наших воинов на передовой. Пожалуйста, не спешите с сообщениями, не усложняйте своей спешкой задачи для нашей армии. Не сообщайте, пожалуйста, конкретные детали оборонной операции раньше, чем об этом скажут официальные представители нашего государства,

– подчеркнул президент.

Тем временем ВСУ продвигаются на Харьковщине

Президент неслучайно обратился к блогерам, ведь сейчас продолжается активное контрнаступление на разных направлениях. Однако последние дни особенно богаты хорошими новостями из Харьковщины – ВСУ освободили ряд населенных пунктов, в том числе и Балаклею.

В обращении Владимир Зеленский уточнил, что наши защитники освободили уже более 30 населенных пунктов Харьковской области. Глава государства обратился к жителям деоккупированных территорий с просьбой сообщать о всех известных им преступлениях российской армии.

Вечернее обращение Владимира Зеленского: смотрите видео