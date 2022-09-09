На цьому Володимир Зеленський наголосив під час вечірнього звернення до Українців, повідомляє 24 канал. Президент підкреслив, що поспіх ускладнює роботу нашій армії.

Зверніть увагу ЗСУ вже звільнили понад 30 населених пунктів на Харківщині, – Зеленський звернувся до українців

Зеленський пояснив, чому не варто поспішати з поширенням інформації

Володимир Зеленський наголосив, що не варто повідомляти про ті чи інші військові операції та їхні результати раніше, ніж це зроблять офіційні представники держави. Поспіх може нашкодити нашим захисникам та захисницям.

Хочу ще раз звернутися зараз до деяких блогерів, хто іноді поспішає оголошувати результати тих чи інших активних дій наших воїнів на передовій. Будь ласка, не поспішайте з повідомленнями, не ускладнюйте своїм поспіхом завдання для нашої армії. Не повідомляйте, будь ласка, конкретні деталі оборонної операції раніше, ніж про це скажуть офіційні представники нашої держави,

– наголосив президент.

Тим часом ЗСУ просуваються на Харківщині

Президент не випадково звернувся до блогерів, адже зараз триває активний контрнаступ на різних напрямках. Однак останні дні особливо багаті на хороші новини з Харківщини – ЗСУ звільнили низку населених пунктів, у тому числі й Балаклію.

У зверненні Володимир Зеленський уточнив, що наші захисники звільнили вже понад 30 населених пунктів Харківської області. Глава держави звернувся до мешканців деокупованих територій з проханням повідомляти про всі відомі їм злочини російської армії.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського: дивіться відео