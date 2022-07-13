Действовать нужно совместно, – Зеленский обратился к участникам конференции "Азиатское лидерство"

Военная помощь необходима Украине не только для собственной защиты, но и для защиты всего мира. Потому что россия не собирается останавливаться, а планирует пойти в другие страны Европы и Азии.

Украина стала первой мишенью россии

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам проходящей в Сеуле конференции "Азиатское лидерство".

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Когда Украина обращается к партнерам за оружием для своей обороны и ради усиления санкций против государства-террориста, это касается не только нашей защиты. Это как с вакцинами: если не помогаешь другим народам, должен быть готов, что возникнут новые штаммы вируса, которые сделают твою собственную защиту недейственной,

– отметил Зеленский.

Президент отметил, что искренне благодарен Республике Корея, которая осознает, что ситуация именно такая. Что действовать нужно сообща.

Тактика россии – террор

По его словам, первый пункт этого террора – артиллерия, которая берет в заложники наши города.

российская армия организует свое наступление так, чтобы ее пушки и реактивная артиллерия могли бить по обычным жилым районам обычных городов. Например, именно это было целью оккупантов весной, когда российские солдаты двигались от северной границы нашего государства к нашей столице, чтобы иметь возможность либо уничтожить Киев из артиллерии, либо шантажировать нас таким уничтожением,

– отметил глава государства.

Он подчеркнул, что украинская армия выбила россиян с северных территорий, но оккупанты остаются на востоке и юге нашей страны и строят свое наступление так же – чтобы в прицелах их пушек и в досягаемости для систем залпового огня были обычные дома.

Второй пункт тактики российских оккупантов – ракетный террор.

Президент сообщил, что враг выпустил по украинским городам 2960 ракет по состоянию на это утро. Кроме того, главная цель ракет – гражданские объекты.

Представьте обычный шоппинг-мол или школу где-нибудь в Инчхоне или в Квандже. Как вы восприняли бы удар по таким объектам большой противокорабельной ракетой? Какую разрабатывали для уничтожения авианосцев? А сотни подобных ударов, риторически спросил президент.

Но добавил, что, без сомнений, это тактика. Тактика россии, которая направлена на то, чтобы изгнать людей из наших городов и каждый из украинцев испытывал страх перед государством-террористом.

В то же время россия применяет против украинцев депортации и фильтрационные лагеря – это вопиющие преступления.