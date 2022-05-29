Россия проиграла собственное будущее, – Зеленский посвятил обращение 4 городам Украины

Свое обращение 29 мая Владимир Зеленский посвятил 4 городам Украины. Речь идет о Харькове, Киеве, Северодонецке и Кривом Роге.

Президент добавил, что через них адресует обращение всей Украине. Каждому городу и каждой общине.

Заметьте Зеленский посетил передовую на Харьковщине и вручил награды воинам ВСУ

Украинский лидер о поездке в Харьковскую область

Зеленский рассказал, что 29 мая посетил Харьковскую область. В частности передовые позиции украинских защитников.

Харьков пережил страшные удары российских оккупантов. Зеленский заметил, что черные, обожженные огнем разрушенные дома смотрят своими окнами на восток и север. Именно оттуда била российская артиллерия, оттуда прилетала российская боевая авиация. Эти дома смотрят на Россию. В них страна-оккупант, как в зеркале, может увидеть себя и сколько всего она проиграла за 95 дней полномасштабной войны против Украины.

Россия уже проиграла не только битву за Харьков, не только битву за Киев и Север нашей страны. Она проиграла собственное будущее и любые культурные связи со свободным миром. Они все сгорели. В частности и там, на Салтовке,

– подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что в Харькове провел совещание с руководством города и области.

Президент поблагодарил их за то, что остаются вместе с местными жителями и Украиной. А также – и это очень важно – вместе друг с другом. Зеленский отметил, что армия, полиция, мэр Харькова и ОВА сотрудничают на 100%. Они очень эффективно работают ради победы.

Зеленский уволил главу СБУ в Харьковской области

Однако Зеленский отметил, что, к сожалению, не может сказать о местном руководстве по линии СБУ. Во время визита в Харьковскую область президент уволил главу СБУ в Харьковской области. Зеленский подчеркнул, что он не работал на защиту города и думал только о себе. Мотивы подобных действий выяснят правоохранители.

Президент сообщил, что треть Харьковщины – под оккупацией. Всю территорию обязательно освободят. На этот результат должен работать каждый на своих должностях: на местном и государственном уровнях.

Города, которые затронула война, должны выглядеть самыми современными в Европе

Зеленский сообщил, что перед поездкой подписал указ о награждении украинских воинов. В этот раз государственными наградами отметили 222 участника боевых действий. Президент рассказал, что во время поездки имел честь лично вручить часть наград из этого указа, а также – тех, которые подписал ранее.

Зеленский рассказал, что во время поездки обсудил с местными властями послевоенное восстановление Харькова и Харьковщины. Для восстановления будут применяться только передовые идеи и современные технологии. В частности, технологии безопасности.

Президент добавил, что все города и общины, затронутые войной, должны выглядеть самыми современными в Европе.

Зеленский о Дне Киева

Зеленский признался, что возвращение с Востока в Киев произвело на него довольно неоднозначное впечатление. После молчания Салтовки президента встретил заполненный людьми улыбающийся Крещатик.

"После грохота артиллерии на передовой – расслабленность киевлян, которые сегодня гуляли по городу. В этот День города, День Киева, который ежегодно празднуют тысячи людей", – рассказал президент.

Украинский лидер подчеркнул, что именно за это Украина борется в войне: за счастье жить обычной жизнью и тихо гулять по улицам собственного города. По словам Зеленского, 29 мая в Киеве можно было ощутить свободу и спокойствие. Это не смогла разрушить даже сирена воздушной тревоги.

Зеленский пожелал киевлянам и киевлянкам беречь свое спокойствие и свой город. А еще обязательно помнить, какую цену заплатили за защиту столицы. Сколько человек отдали свои жизни за Киев.

Президент подчеркнул: он понимает, что в глазах людей – уже лето. Однако в мыслях должно быть понимание – война еще не закончилась, еще предстоит бороться.

"София и Лавра, и Андреевский, и Подол, и Владимирская, и Рейтарская, и Липки, и Крещатик... Я благодарен всем, кто сделал так, чтобы оккупантам больше никогда не было места здесь, в Киеве", – заявил Зеленский.

Наступление на Северодонецк пытаются сдержать

Зеленский добавил, что очень ждет дня, когда сможет сказать эти слова еще одному городу. Он 29 мая также должен был праздновать свой День. Однако Россия – слишком близко. Российские оккупанты на украинском Донбассе собрали очень значительные силы и очень подготовились к наступлению.

Президент обратил внимание на символизм того, что свои попытки захватить Северодонецк российские оккупанты начали с попытки зайти в гостиницу "Мир". Потому что "Мир" для страны-оккупанта – это первая мишень.

Российские оккупанты забрали мир еще в 2014 году. А теперь хотят унести абсолютно все и не оставить Украине ни свободы, ни домов, ни жизни. Повреждены уже 90% домов. Разрушены более 2/3 жилищного фонда города. Связи нет, а обстрелы не прекращаются.

"Захватить Северодонецк – это принципиальная задача для оккупационного контингента. И им все равно, каким количеством жизней придется заплатить за эту попытку поднять российский флаг на бульваре – как горько сейчас звучит это название – Дружбы народов, 32, где расположена Северодонецкая администрация", – подчеркнул президент.

Он добавил, что Украина делает все, чтобы сдерживать наступление. Каждый день пытаются найти больше современного оружия, чтобы защитить землю и людей.

Президент подчеркнул: он благодарен каждому и каждой, кто удерживает оборону Северодонецка. Они показывают российским захватчикам, что мир – наш. И он будет по всей Украине. На всем Донбассе. И, конечно, в Северодонецке.

Зеленский обратился к родному Кривому Рогу

Президент также обратился к особому для себя городу – родному Кривому Рогу. Зеленский отметил, что 29 мая город должен был отмечать свой 247 день рождения. Однако не то время и не те условия. Праздновать будут после победы.

"И сегодня хочу пожелать именно этого – и своему родному городу, и всем городам и общинам нашей великой страны. Чтобы время до победы было короче. Должны работать для этого все – каждый и каждая без исключений".

Зеленский вспомнил, как три года назад в своей речи на инаугурации сказал: каждый из нас – президент. Сейчас это чувствуется больше всего. Потому что будущее зависит от каждого украинского города. От того, что делают в Харькове, Сумах, Кривом Рогу, Одессе, Львове, Ужгороде, Луцке, Виннице, Николаеве, Днепре, Житомире, Чернигове, Полтаве, Кропивницком, Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе, Ровно, Хмельницком, Черкассах, Херсоне, Запорожье, на Донбассе и в Крыму.

"То единство, которое увидел своими глазами сегодня в Харькове. Тот героизм, который проявляют ежедневно наши воины на Донбассе. Та решительность, которая есть в Кривом (Кривом Роге – 24 канал). Вот это – наш путь. Путь к тому, чтобы по всей Украине, как и раньше, всегда чувствовался покой жизни. И чтобы всегда царили улыбки, а не грохот артиллерии", – подытожил президент.

Вечернее обращение Зеленского за 29 мая: смотрите видео