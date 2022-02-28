В День переговоров с Россией Зеленский обратился к украинцам и оккупантам

Утром на пятый день войны с Россией президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Глава государства рассказал о переговорах с Россией и достижениях украинцев.

Глава государства рассказал о ситуации на фронте, достижениях нашей армии и перспективе членства Украины в Евросоюзе, сообщает 24 канал. Самое главное из обращения Владимира Зеленского читайте дальше.

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Украина стоит крепко

Зеленский подчеркнул, что вот уже пятый день борьбы с захватчиками мы стоим крепко. Глава государства также отметил, что украинцы до сих пор не знали своей настоящей силы.

Мы часто не замечали, что мы с вами реально способны. А вот сейчас проявили себя по полной. И это вдохновляет. Каждого. Каждую,

– подчеркнул президент.

Из-за агрессии Кремля гибнут дети

Владимир Зеленский отметил, что украинцы за эти несколько дней продемонстрировали свою силу, поэтому в переговорах с международными партнерами глава государства слышит уважение к нашему народу.

В каждом разговоре с нашими партнерами я слышу искреннее уважение. Украинцы показали миру, кто мы. И Россия показала, какой она стала,

– подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что в результате войны, которую начала Россия, погибли 16 детей, и еще 45 получили ранения.

Мировая поддержка

В войне с Россией мир на нашей стороне, а каждый выстрел врага сплачивает нас. Зеленский отметил, что Россия даже поверить не могла в это.

Европейский Союз поддерживает нас. Нам предоставят оружие. Глава государства отметил, что европейцы осознали, что Украина борется за мир, жизнь детей и демократию.

Поэтому президент настаивает на том, что наше государство должно стать членом ЕС.

Мы обращаемся к Европейскому Союзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами. Но наша цель – быть вместе со всеми европейцами и главное – быть на равных. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что это возможно,

– заявил Зеленский.

Вчера глава государства провел переговоры с президентами Литвы, Польши, Франции и Португалии, премьер-министрами Бельгии, Испании и Великобритании. Все они поддерживают наше государство.

Последствия агрессии для России

Владимир Зеленский отметил, что Россия несет серьезные экономические потери из-за санкций, которые на нее наложили международные партнеры. Глава государства подчеркнул, что не понимает, зачем война нужна Кремлю. Кроме того, уже погибли, по словам президента, 4500 российских солдат.

Пока продолжается это преступное вторжение в Украину, российское государство терпит такие убытки, будто война прошла и по их территории. Зачем все это вам? Российским матерям, российским учителям, российским бизнесменам и всем остальным. Зачем?

– отметил Зеленский.

Также президент обратился к российским солдатам с призывом не верить пропаганде, бросить технику и спасти свою жизнь.

Амнистия участников боевых действий

Владимир Зеленский объявил, что все участники боевых действий, которые по тем или иным причинам находились под следствием, выйдут на свободу. Президент отметил, что так они могут компенсировать свою вину, ведь теперь главной задачей является защита нашего государства.

В условиях военного положения участники боевых действий – украинцы с реальным боевым опытом – будут освобождены из-под стражи и смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны. Еще из некоторых людей, участников АТО, снимаются все санкции. Ключевое сейчас – оборона,

– заявил Зеленский.

И наконец глава государства вспомнил свою инаугурационную речь и слова о том, что каждый из нас президент. Теперь, по словам президента, каждый из нас воин, потому что мы защищаем нашу Украину.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

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