Удар по Чорткову – это террор, – Зеленский

Во время вечернего обращения к украинцам Зеленский рассказал, что десять человек находятся в больницах в результате ракетного удара по Тернопольской области, сообщает 24 канал.

Кстати ВСУ вернули Таврическое, есть успехи на Запорожье, продолжаются бои в Северодонецке, – Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в циничном ударе россиян не было ни одного тактического или стратегического смысла. "Это – террор!", – сказал президент.

Зеленский отметил, что среди пострадавших в результате удара по Черткову – 12-летняя девочка, бежавшая от войны из Харькова.

Россия выпустила по Украине 2606 ракет

Президент заявил, что сегодня идет 109 день войны, однако Украина не первый день и даже год просит партнеров о системах современной противоракетной обороны. Он отметил, что поставки таких систем были возможны в этом году и в предыдущие годы.

По словам Зеленского, соответствующие системы могли бы предотвратить трагедии в Украине. Президент сообщил, что Россия уже выпустила 2606 ракет по Украине.

Получили ли мы их? Нет. Нужны ли они нам? Да. Набралось уже 2 606 утвердительных ответов на этот вопрос в виде разных российских крылатых ракет, ударивших по украинским городам,

– сказал глава государства.

Узнайте больше – обращение Зеленского за 12 июня: смотрите видео