Зеленський засудив удар по Чорткову

Під час вечірнього звернення до українців Зеленський розповів, що десятеро людей перебуває у лікарнях унаслідок ракетного удару по Тернопільській області, повідомляє 24 канал.

До речі ЗСУ повернули Таврійське, є успіхи на Запоріжжі, тривають бої у Сєвєродонецьку, – Зеленський

Глава держави наголосив, що в цинічному ударі росіян не було жодного тактично чи стратегічного сенсу. "Це – терор!", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що серед постраждалих внаслідок удару по Чорткову – 12-річна дівчинка, яка тікала від війни з Харкова.

Росія випустила по Україні 2 606 ракет

Президент заявив, що сьогодні триває 109 день війни, проте Україна не перший день та навіть рік просить партнерів про системи сучасної протиракетної оборони. Він зазначив, що постачання таких систем було можливо цьогоріч та в попередні роки.

За словами Зеленського, відповідні системи могли б запобігти трагедіям в Україні. Президент повідомив, що Росія вже випустила 2 606 ракет по Україні.

Чи отримали ми їх? Ні. Чи потрібні вони нам? Так. Набралося вже 2 606 ствердних відповідей на це запитання у вигляді різних російських крилатих ракет, які вдарили по українських містах,

– сказав глава держави.

Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Володимир Зеленський заявив, що росіяни не змінили тактичну мету на фронті й продовжують тиснути у Сєвєродонецьку, де "тривають дуже жорстокі бої – буквально за кожен метр".

Окрім того, за словами президента, окупанти також тиснуть у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ.

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Глава держави повідомив, що Росія намагається завести на Донбас резервні сили, серед яких слабо підготовлені строковики та приховано мобілізовані.

Він наголосив, що Росія прагне забезпечити кількісну перевагу, тому генерали окупантів розглядають своїх солдатів як гарматне м'ясо.

І це означає лише одне: Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали,

– сказав президент.

Міжнародний напрямок роботи президента

Зеленський розповів, що закликав Американський єврейський комітет подвоїти підтримку України в контексті військової та фінансової допомоги.

Глава держави вкотре зупинився на темі надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. За його словами, Україна зробила все для позитивної відповіді.

Питання лише в рішучості деяких європейських лідерів,

– сказав президент.

Зеленський повідомив, що невдовзі Велика Британія повинна скасувати мита на українські товари. Також Україна очікує лібералізації торгівлі від Австралії.

На завершення Зеленський додав, що 12 червня розпочалася міністерська конференція членів Світової організації торгівлі. За її підсумками України очікує рішення про торговельні послаблення від Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейну та Ісландії.

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