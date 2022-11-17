Глава государства рассказал, что 17 ноября получили важные международные результаты. В частности, несмотря на все сложности и манипуляции России, продолжается экспортная зерновая инициатива, сообщает 24 канал.

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Президент рассказал об экспорте украинского зерна

Зеленский отметил, что Украина и дальше будет экспортировать агропродукцию через свои черноморские порты.

Это очень конкретная вещь. То, благодаря чему мир видит значение Украины,

– заявил Зеленский.

По его словам, за время с 1 августа из портов Одессы вышли уже более 450 судов. Общий объем продовольствия составляет 11 миллионов тонн. География – очень широкая:

Марокко,

Алжир,

Ливия,

Тунис,

Египет,

Судан,

Эфиопия,

Сомали,

Кения,

Йемен,

Ливан,

Бангладеш,

Китай,

Индия,

Индонезия,

Турция,

страны ЕС.

"Десяти миллионов людей, прежде всего в странах Африки, спасены от голода, в частности путем поставки в рамках Продовольственной программы ООН из наших портов. Удалось и снизить напряжение на глобальном продовольственном рынке. А это значит, что цены на еду существенно меньше, чем могли бы быть без нашего продовольственного экспорта", – объяснил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина сделала все, чтобы расширить эту работу. Президент поблагодарил всех партнеров, которые помогают:

ООН и лично генерального секретаря Гутерриша,

Турцию и лично президента Реджепа Эрдогана.

"Благодарю всех в нашей команде, кто отвечает за это направление. Действительно важный результат", – подчеркнул Зеленский.

В Офисе Президента сегодня состоялось совещание по украинской инициативе Grain from Ukraine. По словам президента, ряд стран согласились присоединиться к ее работе, в частности, Германия, Польша, Бельгия, Япония, Турция и США.

"Но это те, кто уже принял решение. Стран-участниц будет больше. Смысл – очень простой и максимально конкретный. Все страны мира вместе с Украиной могут обеспечить поставки продовольствия для тех в мире, кто больше всего страдает от дефицита пищи. Уже скоро предоставим больше деталей, как это будет работать", – добавил глава государства.

Президент считает, что эта российская агрессия должна привести весь мир к очевидному выводу – никогда больше в мире не должно быть массового голода. Если мир будет работать в единстве, голод будет повержен.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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