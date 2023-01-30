Глава государства провел переговоры с делегацией Дании 30 января. Собственно, речь идет о встрече с госпожой Премьер-министром Фредериксен и представителями коалиции партий – министром обороны и иностранных дел Дании.
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Говорили о восстановлении Украины
По словам Зеленского, во время этой встречи речь шла о том, как Дания может помочь Югу нашего государства построить инфраструктуру после российских атак.
Дания взяла свое шефство над Николаевом. В частности, в сферах энергетики, инфраструктуры, социальной сферы и производства. Особенно важно для Николаева восстановления нормального водоснабжения и очистки воды,
– констатировал глава государства.
Кроме того, он отметил, что уже есть соответствующий проект относительно этого с участием Дании и его реализация уже началась.
Полная версия обращения Зеленского за 30 января: смотрите видео
В то же время, украинский лидер рассказал, что вместе с партнерами посетил госпиталь в Николаеве, в котором находятся раненые воины. Он назвал эту больницу примером того, почему модернизация и восстановление инфраструктуры региона очень важны.
Дания поддержала экспорт украинского зерна
Дания поддержала украинскую Черноморскую экспортную инициативу и присоединилась к программе "Зерно из Украины" – Grain from Ukraine.
Тот факт, что мы имеем существенный прогресс в отношении продовольственной безопасности, доказывает, что мы можем достичь прогресса и в других пунктах нашей формулы мира. Сегодня мы обсудили, каким конкретно может быть участие Дании в реализации пунктов формулы мира,
– заявил президент.
Также он поблагодарил страну за оказанную оборонную поддержку, существенное усиление нашей артиллерии и готовность в присоединении к танковой коалиции. Заметим, что Украина и Дания продолжают координировать действия, чтобы ужесточить санкции против России.
Совещания Зеленского с николаевскими и одесскими чиновниками
В обращении презент также упомянул о том, что провел совещания с военным и областным руководством Николаева и Одессы. Во время них речь шла не только о безопасности – хотя, конечно, этот вопрос был первым в повестке дня, – но и о социальном положении в регионах, об имеющихся экономических возможностях у людей.
Кстати, я благодарю всех предпринимателей, всех работодателей Николаева, Одессы, других наших общин, которые, несмотря ни на что, сохраняют рабочие места и платят зарплаты и налоги. Это ваш конкретный и ваш весомый вклад в способность нашего государства защищаться,
– подчеркнул глава государства.
Напоследок он в очередной раз заметил, что "выстоять – это общая задача, которая существует сейчас". Это касается "сил обороны и безопасности, всего нашего государства, бизнеса и каждого и каждого, кто работает ради победы".