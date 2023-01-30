В понедельник, 30 января, стало известно, что Зеленский находится в Николаеве. Президент провел совещание с руководством региона, командованием ОГВ "Херсон", а также с руководителями местных силовых ведомств по поводу текущей ситуации в области.

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Визит президента в Николаев

Как отметили в пресс-службе главы государства, во время визита Зеленского в Николаев был поднят вопрос оперативной ситуации на Юге Украины, последствий ракетных и дроновых атак России.

Также были рассмотрены состояние энергетической инфраструктуры региона, средства ее защиты и темпы восстановления. Пообщались о восстановлении учебных заведений Николаевщины, долгосрочном восстановлении экономики региона и создании новых рабочих мест,

– говорится в сообщении Зеленского.

Кроме того, на его страницах в социальных сетях было опубликовано видео этого заседания.

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Зеленский посетил раненых защитников

Затем на официальных страницах Зеленского в социальных сетях появилось сообщение о том, что в Николаев он прибыл вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Высокопоставленные чиновники посетили раненых украинских защитников в одном из госпиталей Николаева.

Важно, чтобы наши воины смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию. Большая благодарность всем медицинским работникам, оберегающим здоровье наших защитников. Желаю скорейшего выздоровления,

– говорится в официальном заявлении.

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