В понедельник, 30 января, стало известно, что Зеленский находится в Николаеве. Президент провел совещание с руководством региона, командованием ОГВ "Херсон", а также с руководителями местных силовых ведомств по поводу текущей ситуации в области.
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Визит президента в Николаев
Как отметили в пресс-службе главы государства, во время визита Зеленского в Николаев был поднят вопрос оперативной ситуации на Юге Украины, последствий ракетных и дроновых атак России.
Также были рассмотрены состояние энергетической инфраструктуры региона, средства ее защиты и темпы восстановления. Пообщались о восстановлении учебных заведений Николаевщины, долгосрочном восстановлении экономики региона и создании новых рабочих мест,
– говорится в сообщении Зеленского.
Кроме того, на его страницах в социальных сетях было опубликовано видео этого заседания.
Рабочее совещание президента с местными чиновниками Николаева: смотрите видео
Зеленский посетил раненых защитников
Затем на официальных страницах Зеленского в социальных сетях появилось сообщение о том, что в Николаев он прибыл вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Высокопоставленные чиновники посетили раненых украинских защитников в одном из госпиталей Николаева.
Важно, чтобы наши воины смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию. Большая благодарность всем медицинским работникам, оберегающим здоровье наших защитников. Желаю скорейшего выздоровления,
– говорится в официальном заявлении.
Президент Украины и премьер Дании посетили раненых воинов: смотрите видео
Россия регулярно обстреливает Юг: какая ситуация в Николаеве
- Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения Николаевщина является регионом, который страдает от действий российских террористов. Скажем, во время последней массированной атаки 26 января оккупанты запустили несколько ракет по населенным пунктам области. Тогда многие воздушные цели удалось сбить противовоздушной обороне, хотя, конечно, были прилеты, что повредили, в частности, объекты критической инфраструктуры.
- Особенно сложная ситуация на Кинбурнской косе. Собственно, это единственная территория области, которая находится под оккупацией. Недавно глава ОВА Виталий Ким говорил о том, что захватчики пытаются накапливать оружие в этом регионе и удерживать оборону. Очевидно, что с каждым днем это становится все труднее, поскольку Вооруженные Силы не дремлют и преследуют цель освободить все земли от россиян.
- К этой теме напомним заявление представителя Главного управления разведки Андрея Юсова. Он констатировал, что Кинбурнская коса может перейти под контроль Украины к началу туристического сезона.