У понеділок, 30 січня, стало відомо, що Зеленський перебуває в Миколаєві. Президент провів нараду з керівництвом регіону, командуванням ОУВ "Херсон", а також очільниками силових відомств щодо поточної ситуації в регіоні.

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Візит президента в Миколаїв

Як зазначили в пресслужбі глави держави, під час візиту Зеленського в Миколаїв було порушено питання оперативної ситуації на Півдні України, наслідків ракетних і дронових атак Росії.

Також розглянули стан енергетичної інфраструктури регіону, засоби її захисту й темпи відновлення. Поспілкувалися про відбудову закладів освіти Миколаївщини, довгострокове відновлення економіки регіону й створення нових робочих місць,

– йдеться в повідомленні Зеленського.

Окрім того, на його сторінках у соціальних мережах з'явилось відео цього засідання.

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