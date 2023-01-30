У понеділок, 30 січня, стало відомо, що Зеленський перебуває в Миколаєві. Президент провів нараду з керівництвом регіону, командуванням ОУВ "Херсон", а також очільниками силових відомств щодо поточної ситуації в регіоні.
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Візит президента в Миколаїв
Як зазначили в пресслужбі глави держави, під час візиту Зеленського в Миколаїв було порушено питання оперативної ситуації на Півдні України, наслідків ракетних і дронових атак Росії.
Також розглянули стан енергетичної інфраструктури регіону, засоби її захисту й темпи відновлення. Поспілкувалися про відбудову закладів освіти Миколаївщини, довгострокове відновлення економіки регіону й створення нових робочих місць,
– йдеться в повідомленні Зеленського.
Окрім того, на його сторінках у соціальних мережах з'явилось відео цього засідання.
Росія регулярно обстрілює Південь: яка ситуація в Миколаєві
- Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення Миколаївщина є тим регіоном, який потерпає від дій російських терористів. Скажімо, під час останньої масованої атаки 26 січня окупанти запустили декілька ракет по населених пунктах області. Тоді чимало повітряних цілей вдалось збити протиповітряній обороні, хоча, звісно, були прильоти, які пошкодили, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури.