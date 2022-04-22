Все на 100% работают на победу, – Зеленский обратился к украинцам на 58 день войны

Владимир Зеленский обратился к украинцам на 58-й день войны. Президент Украины заявил, что Вооруженные Силы Украины блестяще выполняют свои задачи.

В частности, президент отметил, что 58-й день нашей обороны завершается в Страстную пятницу, – в один из самых скорбных дней года для христиан. Владимир Зеленский рассказал, что Россия принесла в Украину смерть.

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Мы молимся, чтобы смерть проиграла

Владимир Зеленский заметил, что в Страстную пятницу мы надеемся на воскресение, верим в победу жизни над смертью.

И мы молимся, чтобы смерть проиграла. В этом году, во время полномасштабной войны, войны России против нашего государства, эти слова имеют для нас особое значение,

– рассказал президент.

Вспомнил, что Россия принесла в Украину смерть, захотела уничтожить наше государство, буквально лишить украинцев права на жизнь. Однако добавил – какими бы жестокими ни были битвы, у смерти нет шансов победить жизнь.

"Возможно, в современной русской культуре этого уже не существует. Потому что, чтобы сделать все, что они натворили против украинцев, в наших городах... надо убить в себе человека. Потому что человек любой веры просто не может такого сделать. Но для нашей культуры все это имеет значение. И будет иметь значение. И жизнь точно победит смерть", – заметил президент.

Украсть унитаз и умереть, – Зеленский высмеял заявление России о "контроле над Югом"

Владимир Зеленский поблагодарил Британию за возвращение посольства в Киев. Великобритания стала 21 государством, возвращающим дипломатическое представительство в столицу. Это свидетельствует о том, что не мы одни верим в победу жизни над смертью.

Владимир Зеленский вспомнил, что Россия распространила новость о том, что якобы их задача сейчас – установление контроля над югом Украины и выход к границе Молдовы. И якобы там, в Молдове, нарушаются права русскоговорящих. Однако заверил, что единственная страна, в которой нарушают их права – это Россия.

Знаете, как раньше говорили о величайшей мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения сейчас просто шок. Их мечта теперь – украсть унитаз и умереть.

Что ж, это только подтверждает то, что я уже не раз говорил: российское вторжение в Украину предполагалось только как начало, а дальше они хотят захватить и другие страны.

– сказал Зеленский.

Однако заверил, что мы будем защищаться столько, сколько нужно, чтобы сломать амбицию России. И все народы должны нам помочь. Если же кто хочет остаться нейтральным, то потеряет все.

ВСУ сдерживают атаки врага

Кроме того, Президент Украины отметил:

Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать атаки российских захватчиков на Востоке и на Юге нашего государства;

судьба этой войны и будущего государства решается на Изюмском направлении, Донбассе, Приазовье, Мариуполе, Херсонской области;

в Славянске, Краматорске, в Донецкой области, в Попасной и в Луганской области, в Харькове, в окрестных районах – оккупанты пытаются реализовать примитивную цель – убить как можно больше и уничтожить все, что они видят.

Владимир Зеленский поблагодарил военных и вспомнил – обеспечить наших военных всем необходимым оружием – это задача номер один для нашего государства.

Темп разминирования Украины неплохой

По состоянию на 22 апреля удалось разминировать уже 184 населенных пункта. Темп, по мнению президента, неплохой. Также более чем на 500 деоккупированных населенных пунктов работают гуманитарные штабы, быстро восстанавливают транспортное сообщение.

Плюс 96 населенных пунктов за сутки, куда вернули автомобильное сообщение. Плюс 183 населенных пункта, куда вернули работу АЗС. Плюс 90 населённых пунктов, куда вернули электричество. Возвращаем водоснабжение, обеспечение газом, обеспечение связью,

– заметил Зеленский.

Президент объяснил, что верит – возвращение жизни в полном смысле этих слов состоится и на Юге нашего государства, и на Востоке Украины. Однако это зависит от единства.

Призвал людей на оккупированных территориях создать оккупантам больше проблем

Еще раз подчеркиваю: при любой возможности каждый и каждая должны противостоять оккупации. Игнорируйте оккупантов, не сотрудничайте с ними, не помогайте им, обезвреживайте коллаборантов,

– призвал президент.

Он добавил, что Вооруженные Силы Украины блестяще выполняют свои задачи. Разведка, нацгвардия, тероборона, полиция, пограничники – все на 100% работают на победу. Однако добавил, что на победу должен работать и каждый гражданин:

"если вы за границей – поддерживайте Украину;

если вы занимаетесь обычной экономической деятельностью – делайте все, чтобы Украине было больше пользы;

если вы оказались на временно оккупированной территории – старайтесь сделать оккупантам больше проблем".

"Вооруженные Силы Украины – это наш фундамент. Но на этом фундаменте должна всегда стоять крепость из нашего национального единства. Единства всех украинцев, которые борются за жизнь и против смерти. Против российского нашествия", – вспомнил Зеленский.

Также лидер государства наградил 48 защитников Украины за мужество в боевых действиях, за примерное исполнение воинского долга.

"Вечная слава всем, кто защищает государство! Вечная память каждому, кто погиб за Украину! Слава Украине!" – завершил Зеленский.

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