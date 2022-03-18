Мариуполь, Харьков, Чернигов, вас не оставим, – обращение Зеленского после 22 дней войны

Владимир Зеленский обратился к украинцам после 22 дней войны. Президент Украины отметил, что каждый день мы делаем российскую армию все меньше.

Новое обращение президент записал в ночь на 18 марта. Владимир Зеленский отметил, что оккупанты еще имеют численность, технику и резерв.

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Для иностранных бойцов присоединение к оккупантам будет худшим решением в жизни

Владимир Зеленский пояснил, что располагает информацией о том, что российские военные привлекают наемников из других стран и пытаются обманом загнать на службу все больше молодежи.

Мы с вами знаем – это им не поможет. Поэтому сейчас я предупреждаю всех, кто попытается присоединиться к оккупантам на нашей украинской земле: это будет худшее решение в вашей жизни,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

И добавил :"Лучше долгая жизнь, чем те деньги, которые вам предлагают за короткую".

В плен взято много срочников России, некоторые отказываются возвращаться в Россию

Владимир Зеленский рассказал об увеличении количества пленных россиян. Он заметил, что далеко не каждый из них предпочитает вернуться на родину.

В плен взяты еще новые российские срочники. Среди них есть те, кто отказывается возвращаться в Россию. А есть и много тех, о ком в России даже не вспоминают,

– сказал глава государства.

Добавил, что есть и много тех, о ком в России даже не вспоминают и не пытаются даже забирать. Более того, на кого домой уже пришли похоронки, хотя они у нас в плену и живы.

Президент отметил, что наши защитники продолжают удерживать все ключевые направления, на которые давит враг. Они дают достойный отпор на каждую из атак оккупантов.

Владимир Зеленский призвал россиян рассказывать об этом в России.

"Каждая мать, которая знает, что ее сына отправили на войну против Украины, должна проверить, где ее сын. И особенно те, кто не может связаться со своими детьми, кому сказали, что их дети погибли. И не вернули тело. В интернете есть номера, по которым вы можете обратиться и узнать, что на самом деле с вашими детьми", – рассказал президент.

Президент отметил, что у Украины не было расчета взять тысячи пленных и убить более 13 тысяч российских солдат, ведь мы не хотели этой войны. Мы хотим только мира и чтобы вы любили своих детей больше, чем боитесь своей власти.

Большинство немцев выступают за пересмотр старой политики

Владимир Зеленский вспомнил, что выступил перед парламентом Германии. Вспомнил, что мы видели, как Германия десятилетиями боролась за экономику, за новые российские газопроводы и старые европейские мечты. Мечты о каком-то сотрудничестве, которое Россия давно не воспринимает всерьез.

Мы видим, что взгляды немцев меняются. И это очень важно. Видим, как Германия ищет новый путь. Видим, как искренне большинство немцев выступает за пересмотр старой политики. Видим, что господин канцлер Олаф Шольц имеет большой шанс, большую миссию – дать Германии обновленное лидерство. Дать Европе мир,

– пояснил президент.

Объяснил, что речь идет о мире, который гарантирует безопасность каждому государству в Европе и Украине прежде всего.

Государство будет гарантировать 100% банковских вкладов

Президент дал особое задание Нацбанку, народным депутатам и Кабмину.

Я поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинских банках. 100%. Не часть, как сейчас, как всегда, а полностью,

– подчеркнул Зеленский.

Чтобы весь депозит любого украинца в любом банке нашего государства не пропал. Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах. Президент заметил:

"поэтому жду конкретики, проект решения;

надеюсь, что Верховная Рада не замедлит с поддержкой. Потому что это нужно украинцам. Это нужно Украине".

Тактика не раскрывать деталей поддержки США

Зеленский пояснил, что не может открывать всех деталей пакета поддержки от США, чтобы Россия не знала, чего от нас ждать. Так же как Путин не знал, как наша власть готовится к полномасштабному вторжению врага.

Поймите, я не могу раскрыть вам всех деталей этого пакета поддержки и других, ведь это наша тактика и наша оборона – когда противник не знает чего ждать от нас. Как они не знали, что их будет ожидать, и после 24 февраля, не знали что у нас есть для защиты и как мы готовились встречать удар,

– пояснил президент страны.

Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины подчеркнул, что оккупанты думали, что идут в Украину, которую они видели в 2014–2015 годах. Но все изменилось и сейчас мы совсем другие. В частности президент добавил:

"это дает нам возможность защищаться против полномасштабного удара уже 22 дня;

все, что мы сделали за несколько лет для нашей обороны, для нашей тактики, для тактики защиты, которую не время раскрывать, пока идет война;

как не время раскрывать и нашу тактику переговоров ради мира, суверенитета, территориальной целостности нашего государства, нашей свободы;

работая больше в тишине, чем на телевидении, радио или в фейсбуке. Считаю это правильным".

Так что нашу точную тактику и все детали помощи от партнеров мы сможем узнать уже после войны.

Кроме этого, Президент Украины Владимир Зеленский:

рассказал, что в больнице посетил семью Власенко из Ворзеля Киевской области, которые попали под российский обстрел. Старшая 16-летняя дочь Катя закрыла собой 8-летнего братика Игоря. Брат вышел из машины и проклинал оккупантов. Мама Татьяна получила осколочные ранения. Отец вынес дочь на руках. Слава Богу, они все спаслись;

наградил 5 работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям орденами "За мужество". Все – герои. Всех – за самоотверженные действия, за их добросовестность, с которой они спасают всех нас, спасают украинцев;

заявил, что правительство подготовило решение о расширении программы кредитования для предпринимателей на базе программы "5-7-9%" любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс 1 месяц после войны. Далее будет минимальная ставка – 5%. А общий объем кредита может быть до 60 миллионов гривен;

пояснил, что Кабмин 19 марта проголосует за масштабное сокращение регуляций. Из 600 лицензий останется 20.

И напоследок. Наш Мариуполь, наш Харьков, наш Чернигов, Киевская область, Изюм и все наши города-герои. Которым очень сложно. Очень. Мы делаем всё и делаем все. Абсолютно,

– заверил президент.

Добавил, что речь идет о нашей армии, ГСЧС, гуманитарные конвои, церковь и весь наш народ.

"Мы вас не оставим. А им не простим. Вы будете свободны. Точно. Я знаю. Как все мы на нашей земле. Слава всем нашим героям! Слава Украине!" – заверил Владимир Зеленский.

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