Обращение глава государства начал с отчета о заседании Ставки, проведенном 1 сентября. По его словам, она практически полностью касалась ситуации на фронте сейчас.

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Воинов продолжат обеспечивать необходимым

Во время нее присутствовали главнокомандующий и командующие. Также отдельно доклад зачитывал глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Ситуация на Востоке, на Юге, на левом берегу Херсона. Снабжение боеприпасов. Ракеты для нашей ПВО. Техника. Украинское производство оружия. Много разных нюансов, много разных деталей,

– подчеркнул президент.

​Обращение Зеленского от 1 сентября: смотрите видео

Он добавил, что ключевое после этой Ставки – дать защитникам больше необходимого, чтобы они могли вести наступательные действия, разминирование и эвакуировать раненых собратьев и сосестер. Президент подчеркнул, что каждый из участников Ставки ясно понимает, что он должен делать.