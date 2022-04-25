Зеленский обратился к украинцам в начале третьего месяца войны. Президент напомнил, что теперь все в мире знают, что именно в Украине решается судьба Европы.

Соответствующее обращение Президент Украины записал в конце 25 апреля. Владимир Зеленский напомнил, что Россия проиграет.

Заметьте Бросили в женщин гранату – обе ранены: тероборона в Ирпене задержала двух мародеров

Ставка на Украину – выигрышная, и это уже понятно всем

Владимир Зеленский вспомнил, что 24 февраля большинство в мире даже не верили, что мы выстоим больше недели, некоторые давали нам три дня.

Еще месяц назад приходилось убеждать разные государства, что ставка на Украину выигрышная. А теперь... Теперь все это знают,

– заявил президент.

Объяснил – благодаря храбрости, мудрости наших защитников, а также смелости всех украинцев и украинок, все знают, что наше государство является настоящим символом борьбы за свободу.

Владимир Зеленский отметил, что именно в Украине сейчас решается судьба Европы, судьба глобальной безопасности, судьба демократической системы.

"А прежде всего то, какой быть – и быть ли вообще – жизни в центре и на востоке нашего континента", – пояснил президент.

Добавил, что на примере украинских городов Россия показала, что она может принести Европе.

...

Смотрите также – ночное обращение Зеленского за 25 апреля: видео