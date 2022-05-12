Стратегическое поражение России очевидно для мира, – Зеленский обратился к украинцам
12 мая 2022 , 23:10Читати новину українською
Владимир Зеленский заявил, что российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире. Однако Кремль до сих пор хочет скрыть правду.
Эту правду Кремль хочет скрыть ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Об этом президент Украины заявил вечером 12 мая – на 78 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
Важно Ленд-лиз настолько выгоден, что некорректно называть его займом, – Зеленский