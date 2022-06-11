Президент подчеркнул, что сейчас это нужно не только Украине. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.

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Завершается дипломатический марафон

Сейчас начался финальный этап дипломатического марафона, который должен завершиться через полторы недели. Глава государства подчеркнул, что в этом марафоне наши дипломаты "в одной команде" с Европейским Союзом.

Уже скоро получим ответ относительно статуса кандидата для Украины. Я убежден, что это решение может усилить не только наше государство, но и весь Евросоюз,

– подчеркнул президент.

Он отметил, что на следующей неделе будет еще много важных переговоров с европейскими лидерами. "Я надеюсь, плодотворных", – отметил глава Украины.

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