Мы вернем Донецк и Луганск, – Зеленский обратился к украинцам

25 июня 2022 , 22:34
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Владимир Зеленский рассказал, что начался пятый месяц полномасштабной войны. Президент пояснил, что сейчас морально сложный период.

Соответствующую информацию президент сказал во время вечернего обращения. Это случилось 25 июня – на 122 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Освободить землю и прийти к победе – национальная цель Украины, – Зеленский

Россия выпустила по Украине 45 ракет за сутки: давит на эмоции людей

45 российских ракет за ночь и утро одних сегодняшних суток (речь идет о 25 июня – 24 канал). Житомирская область, Львовщина, Черниговщина, Николаев. К вечеру еще ракеты – разные типы, разные районы запуска,
– вспомнил президент.

Владимир Зеленский вспомнил, что все они были запущены с одной целью – показать, что якобы Россия что-то может дожать, что якобы российской армии что-то удастся. Также президент объяснил:

  • начался пятый месяц полномасштабной войны – оккупанты собирались на пятый день захватить большую часть нашей страны, а вынуждены на пятый месяц устраивать такую ракетную показуху, которая стратегически для России ничего не меняет;
  • это такой этап войны – сложный морально, сложный эмоционально, когда знаем, что у врага все равно ничего не получится. Понимаем, что все равно сможем защитить государство, но не чувствуем временных границ этого и сколько еще ударов, потерь, усилий будет, прежде чем увидим, что победа уже на нашем горизонте.

Для этого России и нужны эти удары ракетами по городам всего государства, артиллерией и минометами по приграничным районам нашего государства, по приграничным районам Черниговской, Сумской областей, по Харькову, по Днепропетровщине. Это не просто разрушение нашей инфраструктуры, это также и очень циничное, просчитанное давление на эмоции наших людей,
– заявил президент.

Однако заверил, что не они нас, а мы дожмем: "Никакие российские ракеты, никакие удары не способны сломить дух украинцев. И каждая их ракета – это аргумент в наших переговорах с партнерами".

Кроме того, Владимир Зеленский пояснил, что:

  • 27 июня примет участие в саммите "Группы семи", а 45 российских ракет накануне еще и саммита НАТО – еще одно подтверждение нашей позиции, что санкций против России недостаточно, вооруженной помощи для Украины надо больше, системы ПВО наших партнеров должны быть в Украине, где они нужны более, чем в любом другом месте мира;
  • за четыре месяца войны более 20 тысяч украинских воинов отмечены государственными наградами, а именно – 20 463. Говорится о бойцах Вооруженных Сил, Нацгвардии, пограничников, спасателей, полицейских, разведки, СБУ, медиков, УДО, Госспецсвязи, спецназовцев НАБУ, ГБР и сотрудников Службы судебной охраны;
  • 156 воинов получили звание Героя Украины.

Зеленский пообещал, что все наши города будут украинскими

Владимир Зеленский пояснил: "Если только тех, чей подвиг уже отмечен наградами, более 20 тысяч, то на какие вообще ракеты кто-то там в России может надеяться? Какая артиллерия, какие мины могут помочь оккупантам, если им противостоит реально массовое и народное сопротивление?".

Поэтому все наши города: Северодонецк, Донецк, Луганск – мы все вернем. Каждую неделю мы идем в Херсон. Ни одного дня не забывали о Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Мариуполе, и все другие города Украины, которые временно оккупированы, будут только украинскими.

Добавил, что это произойдет, благодаря нашим героям, благодаря каждому и каждой, кто не устает, кто не подвержен эмоциональным срывам, кто борется и кто знает, что наша победа – впереди.

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Автор: Діана Квасневська