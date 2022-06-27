Один из самых дерзких терактов в истории Европы, – Зеленский об ударе по Кременчугу
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский обратился к украинцам без приветствий. Ведь это случилось в трагический день, когда Россия атаковала торговый центр в Кременчуге.
Соответствующее обращение президент записал вечером 27 июня. То есть на 124 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
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Удар по Кременчугу – один из самых дерзких терактов в истории Европы
Сегодняшний российский удар по торговому центру в Кременчуге – это один из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Мирный город, обычный торговый центр, внутри – женщины, дети, обычные гражданские люди…
– сказал Зеленский.
Президент Украины вспомнил, что:
- перед объявлением воздушной тревоги там было около тысячи человек;
- к счастью, насколько это известно на это время, многие люди успели выйти, ведь их успели вывести;
- однако внутри еще оставались люди: работники, часть посетителей.
"Ударить ракетами по такому объекту могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. И это не ошибочное попадание ракет, это просчитанный российский удар – именно в этот торговый центр", – сказал президент.
Потери в Кременчуге могут быть значительными
Установить количество жертв на это время пока невозможно. Вспыхнул пожар на площади более 10 тысяч квадратных метров. Спасательная операция продолжается, но должны быть сознательны в том что потери могут быть значительными,
– сказал президент.
Владимир Зеленский рассказал, что, по состоянию ориентировочно на 22:31 27 июня известно о 12 погибших, 24 раненых.
К сожалению, сколько людей под завалами еще устанавливают. Президент Украины заверил, что всем раненым будет оказана вся необходимая помощь – киевские врачи уже отправились в Кременчуг, а министр внутренних дел – на месте и будет координировать все необходимые действия.
Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в этом теракте.
Президент призвал реагировать на сирены
Я прошу каждого и каждую – всегда, когда вы слышите сирену воздушной тревоги, уходите в укрытие. Обязательно. Не игнорируйте. Россия не будет останавливаться ни перед чем,
– сказал президент.
Россия выпустила по Украине 2800 ракет
Владимир Зеленский рассказал:
- обратился к США с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма и эту резолюцию согласовал комитет Сената США, а юридическое решение может принять Госдеп;
- такое решение США необходимо и его должен поддержать весь демократический мир;
- Россия применила против Украины уже почти 2800 различных крылатых ракет;
- 27 июня Москва обстреляла Северную Салтовку в Харькове – уже известно о 5 погибших, более 30 раненых, из них пятеро – дети. Все они – мирные люди, ни одного военного.
Россия – крупнейшая террористическая организация мира
Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. И это факт. И это должен быть юридический факт. И каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству – это давать деньги террористам,
– вспомнил Владимир Зеленский.
Также он обратился к лидерам G7 относительно того, что нашего общего потенциала абсолютно достаточно, чтобы одержать победу над российской армией, ведь она не умеет воевать.
Президент Украины вспомнил, что:
- все операции ВСУ по деоккупации наших территорий, показывают, что оккупанты сыплются, когда на них есть чем давить;
- врага хватает только вот на подлые удары, которые были в Кременчуге или на Салтовке и только на тотальное бездумное уничтожение всего живого, как в Мариуполе.
Украина должна получить системы ПВО
Владимир Зеленский в очередной раз вспомнил, что мы нуждаемся в современной противоракетной обороне, а мир способен, а значит, должен остановить российский террор.
И сейчас я уже могу это сказать – я услышал это от наших партнеров: Украина должна получить надежную противоракетную защиту, мы ожидаем поставку соответствующих систем,
– заявил Зеленский.
Пояснил, что именно это является результатом саммита "Большой семерки", о котором стоит сказать именно сейчас.
"Это уже официально решено – наиболее мощные демократии мира будут поддерживать наше государство столько, сколько необходимо для нашей победы", – заверил Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины.
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