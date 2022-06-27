Один из самых дерзких терактов в истории Европы, – Зеленский об ударе по Кременчугу

Владимир Зеленский обратился к украинцам без приветствий. Ведь это случилось в трагический день, когда Россия атаковала торговый центр в Кременчуге.

Соответствующее обращение президент записал вечером 27 июня. То есть на 124 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Удар по Кременчугу – один из самых дерзких терактов в истории Европы

Сегодняшний российский удар по торговому центру в Кременчуге – это один из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Мирный город, обычный торговый центр, внутри – женщины, дети, обычные гражданские люди…

– сказал Зеленский.

Президент Украины вспомнил, что:

перед объявлением воздушной тревоги там было около тысячи человек;

к счастью, насколько это известно на это время, многие люди успели выйти, ведь их успели вывести;

однако внутри еще оставались люди: работники, часть посетителей.

"Ударить ракетами по такому объекту могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. И это не ошибочное попадание ракет, это просчитанный российский удар – именно в этот торговый центр", – сказал президент.

Потери в Кременчуге могут быть значительными

Установить количество жертв на это время пока невозможно. Вспыхнул пожар на площади более 10 тысяч квадратных метров. Спасательная операция продолжается, но должны быть сознательны в том что потери могут быть значительными,

– сказал президент.

Владимир Зеленский рассказал, что, по состоянию ориентировочно на 22:31 27 июня известно о 12 погибших, 24 раненых.

К сожалению, сколько людей под завалами еще устанавливают. Президент Украины заверил, что всем раненым будет оказана вся необходимая помощь – киевские врачи уже отправились в Кременчуг, а министр внутренних дел – на месте и будет координировать все необходимые действия.

Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в этом теракте.

Президент призвал реагировать на сирены

Я прошу каждого и каждую – всегда, когда вы слышите сирену воздушной тревоги, уходите в укрытие. Обязательно. Не игнорируйте. Россия не будет останавливаться ни перед чем,

– сказал президент.

Россия выпустила по Украине 2800 ракет

Владимир Зеленский рассказал:

обратился к США с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма и эту резолюцию согласовал комитет Сената США, а юридическое решение может принять Госдеп;

такое решение США необходимо и его должен поддержать весь демократический мир;

Россия применила против Украины уже почти 2800 различных крылатых ракет;

27 июня Москва обстреляла Северную Салтовку в Харькове – уже известно о 5 погибших, более 30 раненых, из них пятеро – дети. Все они – мирные люди, ни одного военного.

Россия – крупнейшая террористическая организация мира

Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. И это факт. И это должен быть юридический факт. И каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству – это давать деньги террористам,

– вспомнил Владимир Зеленский.

Также он обратился к лидерам G7 относительно того, что нашего общего потенциала абсолютно достаточно, чтобы одержать победу над российской армией, ведь она не умеет воевать.

Президент Украины вспомнил, что:

все операции ВСУ по деоккупации наших территорий, показывают, что оккупанты сыплются, когда на них есть чем давить;

врага хватает только вот на подлые удары, которые были в Кременчуге или на Салтовке и только на тотальное бездумное уничтожение всего живого, как в Мариуполе.

Украина должна получить системы ПВО

Владимир Зеленский в очередной раз вспомнил, что мы нуждаемся в современной противоракетной обороне, а мир способен, а значит, должен остановить российский террор.

И сейчас я уже могу это сказать – я услышал это от наших партнеров: Украина должна получить надежную противоракетную защиту, мы ожидаем поставку соответствующих систем,

– заявил Зеленский.

Пояснил, что именно это является результатом саммита "Большой семерки", о котором стоит сказать именно сейчас.

"Это уже официально решено – наиболее мощные демократии мира будут поддерживать наше государство столько, сколько необходимо для нашей победы", – заверил Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

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