Сделаем все, чтобы вернуть каждого, – обращение Зеленского в день большого обмена пленными

Владимир Зеленский рассказал, что Украина подписала транспортный безвиз. Также президент сказал о возвращении наших военнослужащих домой.

Соответствующую информацию президент сообщил во время обращения к украинцам вечером 29 июня. То есть на 126-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Украина подписала "транспортный безвиз" с Евросоюзом

Владимир Зеленский напомнил, что Украина подписала "транспортный безвиз" с ЕС.

Это соглашение, убирающее барьеры для украинских перевозчиков. Больше не следует ожидать разрешений на грузовые перевозки. И это позволит значительно нарастить экспорт украинских товаров автотранспортом,

– объяснил президент.

Также он пояснил, что у Украины сейчас есть задача – не тратить ни одной недели в отношениях с Евросоюзом и делать то, что приближает нас к полноправному членству в Евросоюзе.

Более того, Владимир Зеленский анонсировал, что 1 июля государство представит карту действий, где будет отмечено – что должны сделать государственные институты, чтобы мы выполнили свою часть работы на пути в Евросоюз.

Украине нужны четкие гарантии безопасности

Президент Украины напомнил, что 29 июня принял участие в саммите НАТО, где Альянс заявил об изменении стратегии в ответ на агрессивную антиевропейскую политику России и российскую войну против Украины.

Нам нужны четкие гарантии безопасности – они у нас будут, и я сегодня обратился с призывом к членам НАТО найти такой формат решений, который бы предусматривал полноценное участие Украины в нашей общей европейской архитектуре безопасности. Призвал государства НАТО ускорить поставки систем противоракетной обороны для Украины и значительно усилить давление на государство-террориста,

– заявил Зеленский.

Но вспомнил, как Москва 29 июня цинично выпустила по нашему Николаеву 10 ракет. Все они были направлены на гражданские объекты, на мирных людей. Именно такие факты доказывают, что давления на Россию недостаточно.

Владимир Зеленский рассказал об атаках только за 29 июня:

одна из 10 ракет, – сверхзвуковая противокорабельная ракета "Оникс", – разрушила обычную пятиэтажку и убила 5 мирных людей;

еще удар по Очакову, по Днепру, продолжились российские обстрелы на Харьковщине, Сумской области, также на Донбассе;

сверхжесткая и очень тяжелая ситуация в Лисичанске, Авдеевке, общинах на Бахмутском направлении.

Поэтому Украина делает все, чтобы обеспечить для наших военных современные артиллерийские системы, чтобы должным образом соответствовать оккупантам.

Президент Украины также рассказал о важных событиях дня. В частности, что:

Россия все же выдавила из Сирии сообщения о якобы признании псевдореспублика на Донбассе. Это никудышная история и никаких отношений Украины с Сирией больше не будет, а давление против этой страны – увеличится;

впервые за годы независимости в Украину приехал президент Индонезии – очень влиятельное государство, которое может значительно пострадать от спровоцированного Россией продовольственного кризиса. С ним состоялись переговоры, открывающие для Украины еще одно стратегическое направление отношений с Азией;

Украину посетил один из самых известных бизнесменов мира – побывавший в Гостомеле Ричард Бренсон. Там обсудили, в частности, и возможности восстановления аэропорта и постройки нашего крупнейшего в мире самолета "Мрия".

В Украину вернулось 144 бойца

И еще одна оптимистичная и очень важная новость: вернули домой 144 украинских воинов из российского плена,

– вспомнил президент.

Владимир Зеленский вспомнил, что нашей разведке удалось обменять:

59 бойцов Нацгвардии;

30 – Военно-Морских сил;

28 – армии;

17 – пограничников;

9 – из терробороновцев;

и 1 – полицейского.

Старшему из освобожденных – 65 лет, самому младшему – 19. В частности, домой возвращаются 95 защитников "Азовстали",

– сказал президент.

Заверил, что Украина сделает все, чтобы вернуть домой каждого украинца и каждую украинку.

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