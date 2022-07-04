Все эти населенные пункты нуждаются в восстановлении. Об этом президент рассказал во время вечернего обращения 4 июля – на 131 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Отстраивать Украину надо уже сейчас

Владимир Зеленский рассказал, что сегодня был долгий и очень важный день нашей внешнеполитической активности. Ведь 4 июля стартовала конференция в Лугано в Швейцарии, которая посвящена восстановлению Украины.

Сразу хочу отметить, что когда говорят о восстановлении, часто некорректно расставляют акценты. Это же не только о том что должны сделать после нашей победы или в последующие годы, но и то, что нужно делать уже прямо сейчас,

– заметил президент.

Владимир Зеленский пояснил, что на более тысячи освобожденных ВСУ населенных пунктов нужны деньги на:

на восстановление инфраструктуры;

на возвращение медицины и социальных услуг;

на восстановление нормальной экономической жизни.

Ведь одних только разрушенных домов в освобожденных районах – десятки тысяч, а еще нужно готовить школы и университеты к началу нового учебного года. Также надо готовиться к зиме и сделать все, чтобы она была спокойна с точки зрения энергетики, несмотря на российские угрозы.

Поэтому восстановление Украины – это не только о том что надо сделать потом, после нашей победы, но и о том что нужно делать в это время. И мы должны делать это вместе с нашими партнерами, со всем демократическим миром. Делать уже сейчас,

– призвал президент Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский вспомнил, что Киев посетила премьер Швеции госпожа Андерссон – Украина получит новый усиленный пакет помощи, и будут новые санкции против России, и новые возможности для Украины в вопросах переработки отходов.

Зеленский поздравил Байдена и процитировал декларацию независимости США

4 июля – в США празднуют День независимости. Поэтому поздравил Джо Байдена и американский народ, и всех наших друзей в Соединенных Штатах.

Хочу кое-что процитировать. "Мы считаем самоочевидными истинами, что все люди созданы равны; что Создатель наделил их определенными неотдборными правами, к числу которых принадлежат жизнь, свобода и стремление к счастью; что правительства устанавливаются между людьми для того, чтобы обеспечивать эти права, а власть правительств происходит с согласия тех, кем они управляют", – так сказано в Декларации независимости Соединенных Штатов. И согласитесь, что украинцы неоднократно в своей истории демонстрировали, что у нас схожие принципы,

– заметил Зеленский.

Добавил, что достаточно взглянуть на украинские майданы или на наше упорство в защите свободы.

Также президент Украины поздравил украинских полицейских с Днем Национальной полиции и вручил им награды.

Ситуация на фронте существенно не изменилась

Ситуация на передовой за сутки не претерпела существенных изменений. Враг продолжает терроризировать приграничные районы Сумской области, город Харьков и районы области, Донбасс,

– пояснил Зеленский.

Добавил, что Вооруженные силы Украины:

отвечают;

давят и день за днем уничтожают наступательный потенциал оккупантов.

Владимир Зеленский объяснил, что нам нужно переломить врага и это трудная задача, это требует времени и сверхчеловеческих усилий.

"Но у нас нет альтернативы – это о нашей независимости, о нашем будущем, о судьбе всего украинского народа", – пояснил президент.

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