Всі ці населені пункти потребують відновлення. Про це президент розповів під час вечірнього звернення 4 липня – на 131 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Відбувувати Україну треба вже зараз

Володимир Зеленський розповів, що сьогодні був довгий і дуже важливий день нашої зовнішньополітичної активності. Адже 4 липня стартувала конференція в Лугано у Швейцарії, яка присвячена відбудові України.

Одразу хочу зазначити, що коли говорять про відбудову, часто некоректно розставляють акценти. Це ж не тільки про те, що маємо зробити після нашої перемоги або в наступні роки, а й те, що потрібно робити вже просто зараз,

– зауважив президент.

Володимир Зеленський пояснив, що на понад тисячі звільнених ЗСУ населених пунктів потрібні гроші на:

на відновлення інфраструктури;

на повернення медицини й соціальних послуг;

на відновлення нормального економічного життя.

Адже одних тільки зруйнованих будинків у звільнених районах – десятки тисяч, а ще потрібно готувати школи та університети до початку нового навчального року. Також треба готуватись до зими та зробити все, щоб вона була спокійна з погляду енергетики, попри російські загрози.

Тому відбудова України – це не тільки про те, що треба зробити потім, після нашої перемоги, але й про те, що треба робити в цей час. І ми маємо робити це разом з нашими партнерами, з усім демократичним світом. Робити вже зараз,

– закликав президент України.

Окрім того, Володимир Зеленський пригадав, що Київ відвідала прем'єр Швеції пані Андерссон – Україна отримає новий посилений пакет допомоги, будуть нові санкції проти Росії й нові можливості для України в питаннях переробки відходів.

Зеленський привітав Байдена й процитував декларацію незалежності США

4 липня – у США святкують День незалежності. Тож президент України привітав Джо Байдена та американський народ і всіх наших друзів у Сполучених Штатах.

Хочу дещо процитувати. "Ми вважаємо за самоочевидні істини, що всіх людей створено рівними; що Творець обдарував їх певними невідбірними правами, до яких належать життя, свобода й прагнення щастя; що уряди встановлюються між людьми на те, щоб забезпечувати ці права, а влада урядів походить зі згоди тих, ким вони управляють", – так сказано в Декларації незалежності Сполучених Штатів. І погодьтеся, що українці неодноразово у своїй історії демонстрували, що в нас – схожі принципи,

– зауважив Зеленський.

Додав, що достатньо поглянути на українські Майдани або на нашу завзятість у захисті свободи.

Також президент України привітав українських поліцейських з Днем Національної поліції та вручив їм нагороди.

Ситуація на фронті суттєво не змінилась

Ситуація на передовій за добу не зазнала суттєвих змін. Ворог продовжує тероризувати прикордонні райони Сумської області, місто Харків і райони області, Донбас,

– пояснив Зеленський.

Додав, що Збройні Сили України:

відповідають;

тиснуть;

і день за днем знищують наступальний потенціал окупантів.

Володимир Зеленський пояснив, що нам потрібно переломити ворога й це важке завдання, це потребує часу й надлюдських зусиль.

"Але у нас немає альтернативи – це про нашу незалежність, про наше майбутнє, про долю всього українського народу", – пояснив президент.

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