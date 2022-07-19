Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский напомнил, что россия совершает террор украинцев. Президент Украины напомнил о ракетном ударе по Одесчине.

Президент отметил, что даже у рыб и рапанов в Черном море достоинства больше, чем у офицеров российского флота. Об этом президент сказал во время обращения 19 июля.

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Владимир Зеленский рассказал, что каждые сутки российские оккупанты дают основания для признания россии государством-террористом. В частности, вспомнил ракетный удар 19 июля в Одесской области – 7 ракет "Калибр" морского базирования против обычного села. Ракеты попали в поле, неработающую ферму, деревенские дома, придомовые постройки, лицей, дом культуры. То есть, никакого военного смысла, только террор.

В результате атаки 6 человек получили ранения – среди них 5-месячный ребенок и его мать, которым оказывается вся необходимая помощь.

И какими же нужно быть тряпками, чтобы выполнять команды на такие ракетные удары по мирным селам и городам? Даже у рыб и рапанов в Черном море достоинства больше, чем у офицеров российского флота,

– заявил Зеленский.