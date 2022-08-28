В частности, вспомнил Донецк, где до оккупации в эти дни ежегодно праздновали День города. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента.

Заметьте "Хлопок" в Новой Каховке и Алупке, безумные потери врага: основное за 186 день войны

Украина вернется во все оккупированные города

Глава государства напомнил, что также в последние выходные лета всегда праздновали День шахтера. Но сейчас Донбасс почти разрушен и опустошен российскими ударами.

Сейчас Донбасс почти разрушен российскими ударами, опустошен. Гордый и славный украинский Донецк унижен российской оккупацией, ограблен. Россия принесла туда самое страшное – абсолютное игнорирование ценности любой жизни, абсолютное неуважение к кому-либо. Оккупанты принесли деградацию и гибель. И верят, что они там навсегда. Но они – временно,

– подчеркнул украинский лидер.

Он акцентировал, что Украина обязательно вернется на все территории, где временно господствуют оккупанты. По мнению президента, в тот же момент, вернется и возможность жить в безопасности и счастливо.

Прокомментировал совещание в режиме "секретно"

В этот день в Офисе Президента прошло важное совещание с представителями силовых ведомств. Там были руководители Вооруженных Сил Украины, разведки, Службы безопасности Украины, министерства внутренних дел и других структур.

Все вопросы, которые мы рассматривали, – они важные, но закрытые, детализировать я не могу. Но оккупанты почувствуют его последствия – в дальнейших действиях наших защитников.

Ни один террорист не останется без ответа за удары по нашим городам,

– акцентировал президент.

Также он отметил, что на следующую неделю запланированы важные визиты партнеров в Украину. Пока не разглашают, кто именно должен приехать.

Обращение Зеленского за 28 августа: смотрите видео