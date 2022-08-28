Зокрема, згадав Донецьк, де до окупації в ці дні щороку святкували День міста. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента.

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Україна повернеться у всі окуповані міста

Глава держави нагадав, що також в останні вихідні літа завжди святкували День шахтаря. Але зараз Донбас майже зруйнований і спустошений російськими ударами.

Гордий і славний український Донецьк принижений російською окупацією, пограбований. Росія принесла туди найстрашніше – абсолютне ігнорування цінності будь-якого життя, абсолютну неповагу до будь-кого. Окупанти принесли деградацію і загибель. І вірять, що вони там назавжди. Але вони – тимчасово,

– акцентував український лідер.

Він акцентував, що Україна обов'язково повернеться на всі території, де тимчасово панують окупанти. На думку президента, водночас повернеться й можливість жити у безпеці й щасливо.

Прокоментував нараду в режимі "таємно"

У цей день в Офісі Президента пройшла важлива нарада з представниками силових відомств. Там були керівники Збройних Сил України, розвідки, Служби безпеки України, міністерства внутрішніх справ та інших структур.

Всі питання, які ми розглядали, – вони важливі, але закриті, деталізувати я не можу. Але окупанти відчують її наслідки – у подальших діях наших захисників.

Жоден терорист не залишиться без відповіді за удари по наших містах,

– акцентував президент.

Також він зауважив, що на наступний тиждень заплановані важливі візити партнерів в Україну. Наразі не розголошують, хто саме має приїхати.

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