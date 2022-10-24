Мы отстояли независимость – России это уже не изменить, – Зеленский подытожил 8 месяцев войны

Владимир Зеленский вечером 24 октября традиционно обратился к украинским. Президент отметил, что сегодня проходит ровно восемь месяцев с начала полномасштабного вторжения России.

Зеленский подчеркнул, что за это время украинцы отстояли независимость своего государства. Шаг за шагом герои освобождают украинскую землю, сообщает 24 канал.

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Президент отметил, что сейчас звучат Донбасс, Харьковщина, Херсонщина. В то же время будут звучать и Запорожская область, и Крым.

Сегодня ровно восемь месяцев полномасштабной войны. Чего достигнуто за это время? Мы отстояли независимость нашего государства и России этого уже не изменить. Шаг за шагом освобождаем украинскую землю,

– заявил украинский лидер.

Украина ломает так называемую "вторую армию мира"

Он подчеркнул, что Украина ломает так называемую "вторую армию мира". Теперь Россия будет лишь просительницей, которая что-то выпрашивает в Иране и пытается выжать что-то там из западных государств. Страна-оккупант придумывает разную чепуху об Украине, запугивает и обманывает.

Зеленский добавил, что Россия больше никогда не сможет кому-то что-то диктовать. Потенциала диктовать у нее уже нет, и весь мир это видит. Свой потенциал страна-оккупант тратит на безумие.

"Было газовое влияние – нету. Было военное влияние – испаряется. Был политический вес – теперь постоянно увеличивающаяся изоляция. Были идеологические амбиции – теперь только отвращение", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что происходит важная конфигурация в этой части Европы. Чем больше потенциала потеряет Россия сейчас, тем больше реальной свободы получат все народы и рядом с Россией, и в ее пределах.

Россия чувствует свой провал, и это чувство становится все сильнее.

Украинцы не имеют права расслабляться

В то же время украинцы не имеют права сейчас расслабляться. Еще нужно пройти путь к украинской победе, и он – тяжелый. Впереди – самая сложная зима в истории. Необходимо сделать все возможное осенью, зимой и весной, чтобы иметь нужные государству результаты.

Зеленский о событиях дня

Президент рассказал, что в течение дня провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Докладывали военные, разведка, представители правительства. Кроме того, очень детально занимаются системой территориальной обороны.

Также Зеленский рассказал, что обратился сегодня к народу Израиля в рамках Конференции по демократии. Ее организовало издание "Га-Арец".

"Представил там украинский взгляд на сближение между Россией и Ираном, на то, почему стало возможным это сближение и какие угрозы это создает нашим народам. Призвал Израиль присоединиться к другим демократическим странам, которые уже оказывают поддержку Украине», – заявил президент.

Кроме того, продолжается подготовка к важным событиям, которые пройдут 25 октября.

парламентский саммит Крымской платформы;

саммит в Германии, посвященный восстановлению Украины.

Обращение Зеленского 24 октября: смотрите видео