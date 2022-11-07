Во время вечернего обращения 7 ноября Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина делает все, чтобы к помощи нашей стране присоединилось как можно больше стран.

Зеленский побеседовал с премьером Израиля

Владимир Зеленский рассказал, что вечером 7 ноября поговорил с Биньямином Нетаньяху – лидером победившего на выборах в Израиле блока. Глава государства приветствовал его с победой, стороны обсудили основные аспекты отношений между нашими государствами.

Думаю, всем понятно, что подчеркивает Украина и какие безопасные ударения делает Израиль. Верю, что можем значительно усилить наши государства, тем более что угрозы для нас родственны,

– сказал президент.