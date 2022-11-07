Під час вечірнього звернення 7 листопада Володимир Зеленський наголосив, що Україна робить все, щоб для допомогти нашій країні приєдналось якнайбільше країн.

Головне з промови президента за 7 листопада

Зеленський поговорив з прем'єром Ізраїлю

Володимир Зеленський розповів, що ввечері 7 листопада поговорив з Біньяміном Нетаньягу – лідером блоку, який переміг на виборах в Ізраїлі. Глава держави привітав його з перемогою, сторони обговорили основні аспекти відносин між нашими державами.

Думаю, для всіх зрозуміло, на чому наголошує Україна та які безпекові наголоси робить Ізраїль. Вірю, що можемо значно посилити наші держави, тим паче що загрози для нас – споріднені,

– сказав президент.

Ситуація на фронті

Президент також повідомив, що за сьогодні окупанти завдали ударів ракетами, авіацією та РСЗВ по більш як 50 населених пунктах нашої країни. Били по Донбасу, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Харківщині та Дніпропетровській області.

Українські воїни відповідають ворогу на всіх напрямках та мають результати. Зокрема нині збили черговий російський літак.

Загалом на фронті наші сили перебувають у стані активної оборони – на деяких ділянках сходу й півдня потроху відтісняємо ворога. Поступово рухаємось вперед. Донеччина залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів – вони гинуть сотнями щоденно. Земля перед українськими позиціями буквально завалена тілами окупантів,

– розповів президент.

Він також повідомив, що деякі з російських поскаржилися губернатору свого регіону, а саме Приморського краю, на колосальні втрати. Натомість цей губернатор, Олег Кожем'яко, у відповідь передбачувано збрехав, що втрати "далеко не такі". Хоч від Владивостока до Павлівки Донецької області понад 9 тисяч кілометрів, проте губернатору чомусь видніше про втрати, ніж військовим росіянам, які перебувають на фронті.

Зеленський звернувся до росіян та висловив переконаність, що тіла більшості з цих убитих назад не привезуть і в Росії цьому знайдуть чергове логічне пояснення. Тож врятуватися від такої безглуздої долі можна не скаргами, а реальними протестами.

Врятуватися від цього можна не скаргами якимось там ганчіркам, а своєю думкою. І не в телеграмі, а публічним. Чи не скаргами, а жорстким протестом. Не десь там під ковдрою, а на вулицях. І проти тих, хто у Москві.

Ну чи здаванням в український полон. Так також можна вижити,

– сказав він.

Україна отримала нові системи ППО

Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала нові системи, які суттєво зміцнюють нашу протиповітряну оборону. Як зауважив глава держави: "Захист українського неба, звісно, не стовідсотковий, але поступово ми рухаємося до нашої мети".

Станом на сьогодні можна сказати, що нещодавня ескалація російського ракетного й дронового терору призвела лише до того, що світ відповідає – відповідає новою допомогою Україні. Ми зробимо все, щоб до цієї допомоги приєдналось якнайбільше країн,

– додав він.

Про націоналізацію українських підприємств

Сьогодні Україна націоналізувала 5 підприємств: "Мотор Січ", "КрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта" і Запорізький трансформаторний завод.

Президент зауважив, що деякі з них майже не працювали, проте тепер усі працюватимуть на оборону України. Підприємства займатимуться ремонтом і виробництвом техніки, забезпеченням сил оборони та відновленням нашої інфраструктури. Це завдання можна виконати лише через систему військово-державного управління. Зеленський не виключає, що деякі інші підприємства згодом теж націоналізують.