Президент рассказал, что сегодня провел очередное заседание Ставки. Командующие доложили о ситуации на конкретных важнейших направлениях.

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Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Президент отметил, что Бахмут и Соледар сейчас по-прежнему самые горячие и болезненные точки фронта.

Делаем все, чтобы помочь нашим ребятам в этом направлении. Нашим героям, держащим там оборону. Каждый, кто там, заслуживает высочайшей благодарности! А сейчас отдельно поблагодарю пограничников Чопского отряда, которые воюют именно на Бахмутском направлении и сегодня "приземлили" очередной самолет оккупантов,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что в Луганщине и Харьковщине украинские защитники укрепляют свои силы.

"Юг – продолжаем "минусировать" возможности оккупантов. Границу – укрепляем весь периметр. Черноморская акватория – работаем, чтобы в итоге "Калибры" могли быть разве что на дне", – подчеркнул глава государства.