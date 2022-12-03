Президент розповів, що сьогодні провів чергове засідання Ставки. Командувачі доповіли про ситуацію на конкретних найважливіших напрямках.

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Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Президент зауважив, що Бахмут та Соледар зараз, як і раніше, найгарячіші та найболючіші точки фронту.

Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям на цьому напрямку. Нашим героям, які тримають там оборону. Кожен, хто там, заслуговує найвищої подяки! А зараз окремо подякую прикордонникам Чопського загону, які воюють саме на Бахмутському напрямку і сьогодні "приземлили" черговий літак окупантів,

– заявив Зеленський.

Він додав, що Луганщині й Харківщині українські захисники зміцнюють свої сили.

"Південь – продовжуємо "мінусувати" можливості окупантів. Кордон – укріплюємо весь периметр. Чорноморська акваторія – працюємо, щоб у підсумку "Калібри" могли бути хіба що на дні", – наголосив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського