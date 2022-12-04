Выстоять этой зимой – это отстоять все, – Зеленский обратился к украинцам

Наши защитники уже 284 дня сдерживают нашествие россиян. Вечером 4 декабря президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства отметил, что сегодня заканчивается 4 день зимы, сообщает 24 канал. Понятно, что она будет очень сложной

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Зима приближает Украину к победе

По словам президента, следует воспринимать эту зиму не как испытание, а как время, приближающее Украину к главному – к победе.

Каждый из этих 90 зимних дней. Враг очень надеется использовать зиму против нас: сделать зимний холод и трудности частью своего террора. Мы же должны сделать все, чтобы выстоять эту зиму, как бы это ни было трудно. Выстоять – и мы выстоим. Выстоять этой зимой – это отстоять все,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что у России еще пока есть ракеты и преимущество в артиллерии. Однако у украинцев есть то, чего у оккупантов нет и не будет:

Мы защищаем свой дом, и это дает сильнейшую мотивацию из возможных.

Мы боремся за свободу, а это всегда приумножает любую силу.

Мы защищаем правду, а это объединяет вокруг Украины весь мир.

Мы видим счастливых людей, когда они встречают украинский флаг в освобожденных городах – везде, куда возвращается Украина.

"Возвращаются люди, ВСУ, все мы. А это значит, что нас ждут повсюду, где еще есть оккупация. Ждут и верят, что Украина вернется. Ждут и хорошо знают: если Россия вторглась, то это не навсегда", – добавил глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Украина должна превратиться в Пункт Несокрушимости

Зеленский заявил, что для того, чтобы пройти эту зиму, украинцы должны еще больше помогать друг другу и заботиться друг о друге.

И не спрашивайте, пожалуйста, помочь ли и чем. Просто помогайте, когда видите, что вы можете это сделать. Чтобы пройти зиму, мы должны быть еще более устойчивыми и еще более едиными, чем когда-либо. Нельзя допускать никаких внутренних конфликтов и ссор, которые способны ослабить нас всех, даже если кто-то там думает, что это как-то усилит его лично,

– отметил президент.

По его словам, нужно еще больше взаимодействия, чем когда-либо. Вся Украина должна стать одним большим Пунктом Несокрушимости и работать каждый день и ночь.

"Государство, бизнес, люди – все мы, украинцы, все вместе. Этой осенью было сделано многое, чтобы усилить позиции государства и чтобы оккупант терял. Должны делать все, чтобы и после этой зимы можно было сказать то же самое", – подчеркнул глава государства.

Осенью украинцы работали круглосуточно, чтобы восстановить нормальную жизнь после российских ударов. И каким бы масштабным ни был террор россиян, желание украинцев восстановить все в нашем доме всегда было еще более масштабным.

"Так должно быть и дальше. Наши силы обороны крепко держат позиции и даже самые сложные направления. Сколько раз уже оккупанты собирались захватить весь Донбасс, быть в Бахмуте... Сколько раз они уже объявляли новые сроки своего продвижения, своих побед... Наши ребята – настоящие герои", – заметил Зеленский.

Поэтому ключевая задача государства и народа – делать все, чтобы поддержать наши силы обороны, укрепить ВСУ, найти для них в мире все необходимое. Президент добавил, что знает, как сложно в Бахмуте, на Донбассе.

"Ребята, держитесь! Я с вами. Народ с вами. Чтобы эту задачу выполнять – чтобы выполнять успешно – именно для этого мы должны всегда поддерживать друг друга. И я благодарю всех, кто помогает усиливать Украину и кто после этой зимы обязательно сможет сказать, что приближение нашей победы – это также его личный результат, личное достижение. Слава всем, кто воюет за Украину и кто работает для украинцев! Слава нашему крепкому народу! Слава Украине!" – подытожил президент.