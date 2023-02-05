Глава государства рассказал, что сегодня есть еще один санкционный шаг нашего государства против России. Речь идет о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли страны-террористки.
Силы обороны продолжают защищать наши земли от русских кафиров. Вечером 5 февраля президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.
Глава государства рассказал, что сегодня есть еще один санкционный шаг нашего государства против России. Речь идет о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли страны-террористки.