Глава держави розповів, що сьогодні є ще один санкційний крок нашої держави проти Росії. Мовиться про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти атомної галузі країни-терористки.

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Зеленський про рішення РНБО

Президент зазначив, що сьогоднішнє рішення РНБО – не останнє щодо атомної галузі Росії.

Сенс наших кроків також у тому, щоб підтримати зусилля наших дипломатів по розширенню глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії,

– наголосив Зеленський.