Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина хотела бы получить от Запада ориентировочно 200 самолетов. По его словам, с точки зрения перспективы и количества авиации, которая уже есть в стране, это не такая уж большая цифра.

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Украина получит истребители

По словам Борреля, вопрос о передаче Украине современных истребителей пока не стоит в повестке дня в ЕС.

Увидим, что будет в будущем. Пока этот вопрос не стоит в повестке дня,

– заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

В то же время, он подчеркнул, что Евросоюз должен помогать Украине всеми возможными способами при условии, что не будет принимать прямого участия в войне.

В свою очередь, министр обороны Украины во время пресс-конференции заявил, что партнеры предоставят нашему государству самолеты.

"Сегодня в плане получения оружия мы получили все, остались только самолеты. Могу добавить вам оптимизма – самолеты тоже будут, вопросы просто какие", – отметил Резников.

Партнеры нашего государства постоянно слышат о необходимости истребителей, поскольку они также являются частью противовоздушной обороны. По его словам, ВСУ могут получить как F-16, так и другие самолеты.

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Продолжаются переговоры о предоставлении истребителей

Резников недавно рассказал, что сейчас продолжаются переговоры о поиске платформы для предоставления Украине тактической авиации.

Что это будет – F-16, Gripen – это вопрос дискуссий с партнерами из стран НАТО,

– заявил министр.

По его словам, учитывая вероятное наступление россиян, Украина также ведет переговоры с партнерами по получению дальнобойных средств поражения с дальностью от 150 километров. Поскольку такое вооружение, на примере РСЗО HIMARS, доказало свою эффективность на поле боя.

"Они боятся HIMARS, поэтому все свои важные составы с топливом, амуницией, командные пункты вынесли в 120 километрах от линии фронта. Поэтому мы обсуждаем с партнерами средства поражения дальностью 150 километров", – подытожил Резников.