Во время вечернего обращения 28 февраля Владимир Зеленский сообщил, что это был плодотворный день. Об этом пишет 24 канал.

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Главное из обращения Зеленского

Состоялось заседание Ставки в расширенном формате

Во вторник состоялось очередное заседание Ставки в расширенном формате. Докладывали ГУР, Министерство обороны, Главком, командующие направлениями. Ситуации разбираются подробно по каждому из фронтовых направлений. Сейчас Ставку в Украине проводят довольно часто – минимум дважды в неделю.

Как и всегда, подробно рассмотрели логистику для передовой покрытия дефицитов. Готовим возврат наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу вполне справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина,

– сообщил президент.

В Украину приехал прокурор Международного уголовного суда

В Украине находится прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Зеленский отметил, что этот институт и личность играют историческую роль в привлечении к ответственности российских преступников.

Геноцидная политика России против нашего народа обязательно будет иметь неотвратимые юридические последствия для всех, кто задумал, утвердил и реализует такую ​​политику. И я хочу подчеркнуть: речь идет не только об исполнителях, но и о высшем политическом и военном руководстве государства-террориста. Сегодня мы говорили об этом с Каримом Ханом во время встречи в Киеве,

– сказал он.

Президент добавил, что это непростая работа. Однако украинская сторона это обеспечит. В частности, вскоре откроется украинский офис Международного уголовного суда. По словам президента, уже существует действенное сотрудничество в Украине Международного уголовного суда и Офиса Генерального прокурора.

Особое внимание уделяем таким российским преступлениям как депортация наших людей, депортация украинских детей. Всю эту российскую геноцидную систему – от винтиков до архитекторов – демонтируем и доведем до законных приговоров,

– добавил глава государства.

Какая ситуация на фронте

Труднее всего по-прежнему в Бахмуте. За город идут тяжелые бои. Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы украинских позиций, а интенсивность боев только нарастает.

Я благодарю всех украинских воинов, которые, несмотря на это безумное давление оккупанта, защищают наши позиции и уничтожают российскую армию! Спасибо каждому и каждому, кто поддерживает наших воинов,

– сказал Зеленский.

За эти сутки по Херсонской области было более 30 российских обстрелов. О ккупанты били прямо по улицам и по мирным людям. За 28 февраля в регионе уже четверо погибших.

На севере и по периметру границы ситуацию полностью контролируют украинские силы.

Украина планирует присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития

Президент встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития. Это одна из самых мощных глобальных организаций, объединяющая передовые страны мира. Украина хочет полноправно присоединиться к организации и использовать опыт ОЭСР для модернизации государства.

29 февраля офис Организации откроется в Киеве.

Сегодня День штурманской службы авиации ВСУ

Владимир Зеленский поздравил с миром воинов и пожелал полного доминирования украинских Воздушных сил в украинском небе. Также он поблагодарил каждого и каждого, кто сейчас в бою за Украину.

День тех специалистов наших сил обороны, от которых напрямую зависит эффективность украинской боевой авиации. Тысячи успешных вылетов и успешных авиаударов по позициям врага – это их заслуга наших штурманов. Я поздравляю вас, воины, с праздником, желаю полного доминирования украинских воздушных сил в украинском небе! Совершенно справедливого доминирования,

– заявил Зеленский.