Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. в эфире телемарафона.
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Нельзя сказать, что это будет мир, если одна сторона должна проиграть. Это ведь не о мире. Из 12 пунктов – два противоречат друг другу,
– отметил Подоляк.
Но уточнил, что один из пунктов говорит о неприкосновенности и территориальной целостности страны и ее суверенитете. А другой – о том, что нужно немедленно прекратить огонь.
Что действительно хотели сказать этими пунктами
"Это будет означать новую линию разграничения и фиксацию статуса кво на оккупированных территориях за Россией", – объяснил Подоляк.
По словам советника, нужно называть вещи своими именами. Ибо по сути это будет означать:
- проигрыш Украины;
- выигрыш России с последствиями: враг продолжит атаковать
Это будет замороженная война с постоянными провокациями, с большим количеством террористических действий России на нашей территории, с абсолютной деморализацией украинцев и наших партнеров. То есть, через 3 – 4 года мы потеряем государственность, это совершенно невозможный сценарий,
– подчеркнул Михаил Подоляк.
"Мирный план" Китая: какое отношение союзников
- На документ Китая отреагировали в США. Там заявили, что внимательно следят за ролью Китая в войне.
- Прокомментировали "мирный план" КНР и НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в Китай нет доверия, ведь он не осудил вторжение России в Украину.