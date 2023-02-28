Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. в эфире телемарафона.

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Нельзя сказать, что это будет мир, если одна сторона должна проиграть. Это ведь не о мире. Из 12 пунктов – два противоречат друг другу,

– отметил Подоляк.

Но уточнил, что один из пунктов говорит о неприкосновенности и территориальной целостности страны и ее суверенитете. А другой – о том, что нужно немедленно прекратить огонь.

Что действительно хотели сказать этими пунктами

"Это будет означать новую линию разграничения и фиксацию статуса кво на оккупированных территориях за Россией", – объяснил Подоляк.

По словам советника, нужно называть вещи своими именами. Ибо по сути это будет означать:

проигрыш Украины; выигрыш России с последствиями: враг продолжит атаковать

Это будет замороженная война с постоянными провокациями, с большим количеством террористических действий России на нашей территории, с абсолютной деморализацией украинцев и наших партнеров. То есть, через 3 – 4 года мы потеряем государственность, это совершенно невозможный сценарий,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Важно! Китай 24 февраля обнародовал мирный план для Украины и России. В документе КНР есть 12 пунктов. Китай в частности призывает уважать суверенитет всех стран, прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Также там предлагают отказаться от "менталитета холодной войны" и прекратить "односторонние санкции".

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