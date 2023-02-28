Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.
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Не можна сказати, що це буде мир, якщо одна сторона має програти. Це ж не про мир. З 12 пункти – два суперечать один одному,
– зазначив Подоляк.
Та уточнив, що один із пунктів говорить про недоторканість та територіальну цілісність країни і її суверенітет. А інший – про те, що треба негайно припинити вогонь.
Що насправді хотіли сказати цими пунктами
"Це означатиме нову лінію розмежування і фіксацію статусу кво на окупованих територіях за Росією", – пояснив Подоляк.
За словами радника, треба називати речі своїми іменами. Бо, по суті це означатиме:
- програш України;
- виграш Росії з наслідками: ворог продовжить атакувати.
Це буде заморожена війна, з постійними провокаціями, з великою кількістю терористичних дій Росії на нашій території, з абсолютною деморалізацією українців і наших партнерів. Тобто, через 3 – 4 роки ми втратимо державність, це абсолютно неможливий сценарій,
– наголосив Михайло Подоляк.
"Мирний план" Китаю: яке ставлення союзників
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