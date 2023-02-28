Під час вечірнього звернення 28 лютого Володимир Зеленський повідомив, що це був плідний день. Про це пише 24 канал.

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Головне зі звернення Зеленського

Відбулось засідання Ставки в розширеному форматі

У вівторок відбулось чергове засідання Ставки в розширеному форматі. Доповідали ГУР, Міністерство оборони, Головком, командувачі напрямків. Ситуації розбираються детально на кожному з фронтових напрямків. Зараз Ставку в Україні проводять доволі часто – мінімум двічі на тиждень.

Як і завжди, детально розглянули логістику для передової, покриття дефіцитів. Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі. Пам’ятаємо цю нашу цілком справедливу мету і щодня наближаємося до її реалізації. Україна буде вільною. Вся Україна,

– повідомив президент.

В Україну приїхав прокурор Міжнародного кримінального суду

В Україні перебуває прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Зеленський зауважив, що ця інституція й особистість, які відіграють історичну роль у притягненні до відповідальності російських злочинців.

Геноцидна політика Росії проти нашого народу обов’язково матиме невідворотні юридичні наслідки для всіх, хто задумав, затвердив і реалізовує таку політику. І я хочу наголосити: йдеться не лише про виконавців, а й про вище політичне та військове керівництво держави-терориста. Сьогодні ми говорили про це з Карімом Ханом під час зустрічі в Києві,

– сказав він.

Президент додав, що це непроста робота. Проте українська сторона це забезпечить. Зокрема невдовзі відкриється український офіс Міжнародного кримінального суду. За словами президента, вже є дієва співпраця в Україні Міжнародного кримінального суду й Офісу Генерального прокурора.

Особливу увагу приділяємо таким російським злочинам, як депортація наших людей, депортація українських дітей. Усю цю російську геноцидну систему – від гвинтиків до архітекторів – демонтуємо й доведемо до законних вироків,

– додав глава держави.

Яка ситуація на фронті

Найважче, як і раніше, у Бахмуті. За місто точаться важкі бої. Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми українських позицій, а інтенсивність боїв лише наростає.

Я дякую всім українським воїнам, які попри цей божевільний тиск окупанта захищають наші позиції та знищують російську армію! Дякую кожному й кожній, хто підтримує наших воїнів,

– сказав Зеленський.

За цю добу по Херсонській області було понад 30 російських обстрілів. Окупанти били просто по вулицях та по мирних людях. За 28 лютого в регіоні вже четверо загиблих.

На півночі й по периметру кордону ситуацію повністю контролюють українські сили.

Україна планує приєднатися до Організації економічного співробітництва та розвитку

Президент провів зустріч з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку. Це одна з найбільш потужних глобальних організацій, яка об’єднує передові країни світу. Україна хоче повноправно приєднатися до організації та використати досвід ОЕСР для модернізації держави.

29 лютого офіс Організації відкриється Києві.

Сьогодні День штурманської служби авіації ЗСУ

Володимир Зеленский привітав воїнів зі світом та побажав повного домінування українських Повітряних сил в українському небі. Також він подякував кожному й кожній, хто зараз у бою за Україну.

День тих фахівців наших сил оборони, від яких безпосередньо залежить ефективність української бойової авіації. Тисячі успішних вильотів і успішних авіаударів по позиціях ворога – це їхня заслуга, наших штурманів. Я вітаю вас, воїни, зі святом, бажаю повного домінування українських Повітряних сил в українському небі! Абсолютно справедливого домінування,

– заявив Зеленський.