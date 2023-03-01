Глава государства провел сегодня энергетическое совещание. В нем приняли участие все, от кого зависит стабильность работы украинской энергосистемы, сообщает 24 Канал.

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Угроза для энергосистемы сохраняется

Президент рассказал, что энергетическое совещание длилось 3 часа. В нем приняли участие:

энергетические компании: "Нафтогаз", "Энергоатом", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и другие,

правительство, Офис Президента,

глава профильного комитета ВР,

военные и разведка.

Эта зима пройдена. Она была очень сложной, и эту сложность ощутил без преувеличения каждый украинец. Но все же мы смогли обеспечить Украину энергией и теплом. Да, угроза для энергосистемы сохраняется. Но и работа ради энергосистемы продолжается,

– заявил Зеленский.

По его словам, на энергетическом совещании зафиксировались текущие задачи, чтобы нормально завершить этот отопительный сезон. Государство уже начало готовиться к следующему сезону – каждый из участников совещания получил свою часть работы по этому поводу.

"Видим риски – найдем реагирование", – заметил глава государства.

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Президент рассказал об итогах второго совещания

Зеленский отметил, что сегодня также провел длинный, детальный селектор со всеми, кто осуществляет руководство разными направлениями защиты государства. То есть военными, СБУ, ГУР, внешней разведкой, МВД, другими чиновниками, Офисом Президента.

Каждое фронтовое направление держим под контролем. "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" – были доклады по ситуации за сутки. Кроме непосредственно фронтовых направлений, внимание и к прифронтовым территориям,

– заметил президент.

По его словам, говорится о тех городах и районах, которые ежедневно и каждую ночь подвергаются российским обстрелам и сознательному террору:

Никополь и другие общины Днепропетровской области,

Запорожье,

Херсон и область,

прифронтовая часть Донбасса,

Харьков и область,

Сумщина,

Чернигов.

"Сейчас на большей части территории нашей страны, где удалось дать относительную безопасность жизни, может не ощущаться, какова жизнь тех наших людей, кто в приграничных районах с Россией, кто на Юге нашего государства. Там, где обстрелы. Там, где люди хоть и не на фронте, но все же непосредственно на войне. Там, где Россия постоянно пытается уничтожить все, что есть у людей. Постоянно – и это без преувеличения", – отметил глава государства.

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Он добавил, что когда готовят активные действия украинских военных, всех сил обороны и безопасности, то подразумевают и то, что такие активные действия будут постепенно возвращать безопасность тем, кто сейчас в прифронтовой зоне.

"Каждое движение нашего флага вперед будет означать и безопасность наших людей. И на тех территориях, которые будут освобождаться от оккупанта. И на тех территориях, которые будут становиться более глубоким тылом. И на тех территориях приграничья, которым поражение оккупанта принесет наконец покой", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил:

всех, кто готов помогать нашему государству в дальнейших активных действиях;

каждого и каждую в силах обороны и безопасности, кто сейчас готовится;

тех, кто, несмотря на все угрозы и опасности, делает все возможное, чтобы в прифронтовых районах Украины, в городах и общинах, которые испытывают российские удары, все же сохранялась нормальная жизнь – ГСЧС Украины, силы полиции, социальные и административные службы, местную власть, добросовестный бизнес, волонтеров, помогающих людям и государству;

пограничников и всех других воинов, сдерживающих врага.

"А еще отдельная благодарность тем нашим воинам, которые уничтожают огневые точки оккупантов, уничтожают логистику врага и четко ведут Россию к поражению. К неизбежному поражению. Слава всем, кто сейчас в бою за Украину! Вечная память и уважение каждому и каждой, кто отдал свою жизнь за независимость нашего государства! Слава Украине!" – подытожил президент.