Глава держави провів сьогодні енергетичну нараду. У ній взяли участь усі, від кого залежить стабільність роботи української енергосистеми, повідомляє 24 Канал.
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Загроза для енергосистеми зберігається
Президент розповів, що енергетична нарада тривала 3 години. У ній взяли участь:
- енергетичні компанії: "Нафтогаз", "Енергоатом", "Укренерго", "Укргідроенерго" та інші,
- уряд, Офіс Президента,
- голова профільного комітету ВР,
- військові та розвідка.
Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією й теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається. Але й робота заради енергосистеми триває,
– заявив Зеленський.
За його словами, на енергетичній нараді зафіксували поточні завдання, щоб нормально завершити цей опалювальний сезон. Держава вже почала готуватися до наступного сезону – кожен з учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього.
"Бачимо ризики – знайдемо реагування", – зауважив глава держави.
Дивіться звернення Володимира Зеленського