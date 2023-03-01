Глава держави провів сьогодні енергетичну нараду. У ній взяли участь усі, від кого залежить стабільність роботи української енергосистеми, повідомляє 24 Канал.

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Загроза для енергосистеми зберігається

Президент розповів, що енергетична нарада тривала 3 години. У ній взяли участь:

енергетичні компанії: "Нафтогаз", "Енергоатом", "Укренерго", "Укргідроенерго" та інші,

уряд, Офіс Президента,

голова профільного комітету ВР,

військові та розвідка.

Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією й теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається. Але й робота заради енергосистеми триває,

– заявив Зеленський.

За його словами, на енергетичній нараді зафіксували поточні завдання, щоб нормально завершити цей опалювальний сезон. Держава вже почала готуватися до наступного сезону – кожен з учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього.

"Бачимо ризики – знайдемо реагування", – зауважив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського