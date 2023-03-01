Нарада відбулася під головуванням першого заступника Міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка. Про це розповіла заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр.

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Що обговорювали на нараді

Маляр розповіла, що 1 березня відбулась спільна нарада представників Міноборони, Генштабу і керівників обласних ТЦК СП.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) забезпечують важливу ділянку обороноздатності держави,

– написала заступниця міністра.

За її словами, повномасштабне вторгнення створило нові виклики, у тому числі й для ТЦК СП.



Нарада Міноборони, Генштабу та військкоматів / Фото Ганни Маляр

"Крім збільшеного обсягу роботи, з'явився ряд завдань, продиктованих війною. Тому на нараді обговорили, що саме треба оптимізувати в роботі ТЦК СП і як цього досягти. Розглянули проблеми, щодо яких надходять скарги громадян", – додала Маляр.

На нараді також відпрацювали ряд важливих питань з урахуванням досвіду, набутого за час повномасштабної війни, зокрема, щодо: ️

нормативних змін, необхідних для поліпшення роботи ТЦК СП; ️

удосконалення процедури укладення контракту на службу; ️

цифровізації роботи ТЦК СП; ️

дотримання прав осіб, які призиваються за мобілізацією;

роботи ТЦК СП з родичами загиблих та безвісти зниклих.



Під час наради обговорили покращення роботи та виклики війни / Фото Ганни Маляр

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Які є хвилі мобілізації й скільки вона триватиме

ЗСУ не підтверджує, що в Україні існують будь-які хвилі мобілізації – загальна мобілізація проголошена разом із воєнним станом та триває безперервно з 24 лютого 2022 року. Призиваються усі військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які мають досвід служби, важливі спеціальності та придатні за станом здоров'я.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач підкреслив, що мобілізація відбувається постійно та безперервно.

"Ніяких хвиль мобілізації немає. У більшості випадків громадяни сьогодні викликаються до територіальних центрів комплектування з метою уточнення військово-облікових даних. Рішення про мобілізацію громадянина приймається після висновку медичної комісії про придатність до військової служби", – пояснив він.

Варто зауважити, що мобілізацію в Україні продовжили до 20 травня.