Слід сказати, що на початку лютого цього року уряд ухвалив нові правила бронювання військовозобов'язаних громадян нашої держави.
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Перелік категорій, що підлягають бронюванню без кількісного обмеження
- Військовозобов'язані, які обіймають посади державної служби категорій "А" та"Б". Керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України та їхні заступники; керівники самостійних структурних підрозділів таких органів та їх заступники; працівники патронатних служб;
- Військовозобов'язані, які обіймають посади першої – четвертої категорій (в органах місцевого самоврядування);
- Військовозобов'язані керівники підприємств, установ і організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), та їх заступники;
- Військовозобов'язані керівники підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань, та їх заступники;
- Працівники підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго;
- Військовозобов'язані керівники підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період та їх заступники;
- Працівники спеціалізованих установ ООН, закордонних дипломатичних установ в Україні, представництв донорських установ, виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги, представництв міжнародних організацій, міжнародних та українських неурядових організацій, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, які є критично важливими для функціонування економіки.
Зауважимо також, що підлягають бронюванню 50% кількості військовозобов'язаних на дату подання списку від тих, хто:
- обіймають посади п'ятої – сьомої категорій в органах місцевого самоврядування; працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
- працюють на підприємствах, установах і організаціях.
Наостанок згадаємо, що мобілізація в Україні буде продовжуватись до закінчення війни. Як запевняють в Збройних Силах, ніякими хвилями вона не відбувається. Водночас повістку можуть вручити усім військовозобов'язаним чоловікам, що мають від 18 до 60 років.