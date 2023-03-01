Следует сказать, что в начале февраля этого года правительство приняло новые правила бронирование военнообязанных граждан нашего государства.

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Список категорий, подлежащих бронированию без количественного ограничения

Военнообязанные, занимающие должности государственной службы категорий "А" и "Б". Руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию и их заместители; руководители самостоятельных структурных подразделений таких органов и их заместители; работники патронатных служб;

Военнообязанные, занимающие должности первой – четвертой категории (в органах местного самоуправления);

Военнообязанные руководители предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), и их заместители;

Военнообязанные руководители предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований, и их заместители;

Работники предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса, список которых утверждается Минэнерго;

Военнообязанные руководители предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период и их заместители;

Работники специализированных учреждений ООН, зарубежных дипломатических учреждений в Украине, представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, представительств международных организаций, международных и украинских неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты за средства международных партнеров, критически важных для функционирования экономики.

Заметим также, что подлежит бронированию 50% количества военнообязанных на дату представления списка от тех, кто:

занимает должности пятой – седьмой категории в органах местного самоуправления; работают в органах государственной власти, других государственных органах, органах государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

работает на предприятиях, учреждениях и организациях.

Обратите внимание! Если есть обоснованная потребность, процент забронированных военнообязанных работников может превышать 50%.

Напоследок вспомним мобилизация в Украине будет продолжаться до окончания войны. Как уверяют в Вооруженных Силах, никакими волнами она не происходит. В то же время повестку могут вручить всем военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет.