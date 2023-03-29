Глава государства отметил, что сегодня есть за что поблагодарить бойцов, которые дерутся на Бахмутском направлении, сообщает 24 Канал. Они ведь борются устойчиво и результативно.

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Президент рассказал о Саммите за демократию

Зеленский отметил, что 29 марта он принял участие в глобальном Саммите за демократию по приглашению президента США Джозефа Байдена. Это одна из крупнейших представительских площадок по защите свободных народов.

Уже второй такой саммит. В общем, у нас не так и много в мире столь представительных возможностей говорить именно о демократии, о защите свободы во всех ее аспектах. И хорошо, что сейчас имеем такую возможность объединять усилия для того, чтобы найти больше энергии, больше перспектив для демократии.

– заявил президент.

По его словам, позиция Украины, как и всегда, очень конкретна, максимально практична.

"И почти во всех речах лидеров на Саммите были точные слова поддержки нашего государства, наших людей. Я благодарю за это каждого лидера, каждого чувствующего народа, равно как и мы, что ценности свободы стоят самой мощной защиты", – отметил украинский лидер.

Он добавил, что сейчас благодаря украинской смелости, лидерству Соединенных Штатов, президенту Байдена, Конгрессу Соединенных Штатов и каждому и каждому, кто работает для консолидации мира, наибольшее за долгое время единение демократических стран.

"И это единение, как видим, достаточно, чтобы бороться за свободу. Но, чтобы победить в противостоянии с тиранией, нужно большее единение. Уверен, что демократический мир способен его достичь. Способен победить. Демократии нужна победа! Быстрее", – подчеркнул глава государства.

Зеленский заявил, что все вместе – украинцы, европейцы, наши американские союзники, друзья нашей страны на всех континентах – в Африке, Азии, Латинской Америке и Австралии – будут делать все, чтобы приблизить победу Украины, свободы и международного порядка, основанного на правилах.

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Зеленский отметил бойцов, защищающих Бахмут

Президент также рассказал о своем разговоре с Джорджей Мэлони, главой итальянского правительства.

"Поблагодарил ее за принципиальность, за решительность, за настоящую европейскую силу, которая ощущается в ее словах и действиях в защиту свободы. Мы обсудили как двусторонние отношения, так и общую ситуацию в нашей защите от российской агрессии", – отметил глава государства.

Зеленский проинформировал Мэлони о ситуации на поле боя и потребностях армии.

"Уже в ближайшие месяцы можем быть активнее на передовой. И сделаем все, чтобы поддержка наших шагов по миру была максимально действенной", – заявил украинский лидер.

Он добавил, что сегодня есть за что поблагодарить украинских бойцов, которые устойчиво и результативно дерутся на Бахмутском направлении.

Я благодарю каждого и каждого, кто делает все, чтобы потери врага там возрастали! А особенная благодарность воинам нашей 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко, 77-й отдельной аэромобильной бригады и 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". Молодцы, ребята!

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина уже готовится к мероприятиям, запланированным на вторую половину этой недели.

"Провел сегодня соответствующие совещания. Украина не потеряла еще ни одной недели за время полномасштабной войны – постоянно прибавляем силы нашему государству, прочности нашим силам обороны и безопасности, уверенности нашего движения к победе", – рассказал президент.

Он отметил, что сегодня также шагнули на укрепление духовной независимости нашего государства, защиту нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией.

"Украина – это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Да – от 91-го года. Так будет всегда. Я благодарю всех, кто заботится об Украине и наших гражданах! Я благодарю всех, кто поддерживает украинскую борьбу за независимость! Слава нашим воинам!" – подытожил украинский лидер.