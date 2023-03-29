Глава держави зазначив, що сьогодні є за що подякувати бійцям, які б'ються на Бахмутському напрямку, повідомляє 24 Канал. Адже вони борються стійко та результативно.

До теми Резніков описав масштаби втрат росіян у Бахмуті та перспективи для ЗСУ

Президент розповів про Саміт за демократію

Зеленський зазначив, що 29 березня він взяв участь у глобальному Саміті за демократію на запрошення президента США Джозефа Байдена. Це один із найбільших представницьких майданчиків із захисту устрою вільних народів.

Уже другий такий Саміт. Загалом у нас не так і багато у світі настільки представницьких можливостей говорити саме про демократію, про захист свободи в усіх її аспектах. І добре, що зараз маємо таку можливість об'єднувати зусилля для того, щоб віднайти більше енергії, більше перспектив для демократії,

– заявив президент.

За його словами, позиція України, як і завжди, дуже конкретна, максимально практична.

"І майже в усіх промовах лідерів на Саміті були влучні слова підтримки нашої держави, наших людей. Я дякую за це кожному лідерові, кожному народові, який відчуває, так само як і ми, що цінності свободи варті найпотужнішого захисту", – зауважив український лідер.

Він додав, що зараз завдяки українській сміливості, лідерству Сполучених Штатів, президента Байдена, Конгресу Сполучених Штатів, кожного й кожної, хто працює для консолідації світу, є найбільше за довгий час єднання демократичних країн.

"І це єднання, як бачимо, достатнє, щоб боротися за свободу. Але, щоб перемогти у протистоянні з тиранією, потрібне більше єднання. Впевнений, що демократичний світ здатен його досягти. Здатен перемогти. Демократії потрібна перемога! Якнайшвидше", – наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що усі разом – українці, європейці, наші американські союзники, друзі нашої країни на всіх континентах – в Африці, Азії, Латинській Америці та Австралії – робитимуть все, щоб наблизити перемогу України, свободи та міжнародного порядку, заснованого на правилах.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Зауважте Це не готель, – Данілов прокоментував ситуацію з УПЦ МП в Лаврі

Зеленський відзначив бійців, які боронять Бахмут

Президент також розповів про свою розмову з Джорджею Мелоні, головою італійського уряду.

"Подякував їй за принциповість, за рішучість, за справжню європейську силу, яка відчувається в її словах та діях на захист свободи. Ми обговорили як двосторонні відносини, так і загальну ситуацію в нашому захисті від російської агресії", – зауважив глава держави.

Зеленський поінформував Мелоні про ситуацію на полі бою та потреби армії.

"Уже найближчими місяцями можемо бути активніші на передовій. І зробимо все, щоб підтримка наших кроків світом була максимально дієвою", – заявив український лідер.

Він додав, що сьогодні є за що подякувати українським бійцям, які стійко та результативно б'ються на Бахмутському напрямку.

Я дякую кожному й кожній, хто робить усе, щоб втрати ворога там зростали! А особлива подяка воїнам нашої 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка, 77-ї окремої аеромобільної бригади та славетній 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр". Молодці, хлопці!

– наголосив Зеленський.

За його словами, Україна вже готується до заходів, які заплановані на другу половину цього тижня.

"Провів сьогодні відповідні наради. Україна не втратила ще жодного тижня за час повномасштабної війни – постійно додаємо сили нашій державі, міцності нашим силам оборони й безпеки, впевненості нашому руху до перемоги", – розповів президент.

Він зазначив, що сьогодні також зробили крок на зміцнення духовної незалежності нашої держави, захист нашого суспільства від старих і цинічних московських маніпуляцій релігією.

"Україна – це територія найбільшої релігійної свободи у нашій частині Європи. Так – від 91-го року. Так буде завжди. Я дякую всім, хто дбає про Україну й наших громадян! Я дякую всім, хто підтримує українську боротьбу за незалежність! Слава нашим воїнам!" – підсумував український лідер.