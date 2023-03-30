Мы готовим приближение победы, – Зеленский к украинцам после 400 дней великой войны

Владимир Зеленский вечером 30 марта традиционно обратился к украинцам. Сегодня – 400 дней полномасштабного вторжения России в Украину.

Зеленский заявил, что за 400 дней украинцы прошли колоссальный путь. Украина пережила самые страшные дни февраля 2022 и выдержала эту зиму.

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Президент отметил, что украинцы прошли весну 2022 года. Именно она изменила ход войны в пользу обороны Украины. Тем временем летом и осенью 2022 года украинцы доказали, что произошедшее весной освобождение северных областей – не случайно.

Украина пережила битву за Киев, Чернигов, Сумскую область. Украина вернула районы Харьковской области, Херсон. Украина героически обороняет Бахмут и Донбасс. Зеленский подчеркнул, что это все – героизм украинцев. Мир его не забудет.

Мы готовим следующие шаги, наши активные действия. Мы готовим приближение нашей победы. В чем сила Украины? Если твои намерения – добрые, весь мир будет на твоей стороне, тебе будет помогать,

– заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что в 400 день полномасштабного сопротивления хочет поблагодарить всех в мире, кто с Украиной, кто ее поддерживает. Президент подчеркнул, что Украина победит, потому что "свобода и справедливость, человечность и уважение, заслуженный народом мир должны победить".

Украинский лидер подчеркнул, что благодарит всех солдат, матросов, сержантов, старшин, всех офицеров и генералов, каждого и каждую, кто держит фронт защиты лучшего, что есть у человечества.

"Фронт защиты лучшего, что есть у нас с вами, – нашей Украины. Единственной, несокрушимой и навсегда свободной. Я благодарю всех, кто сейчас в бою! Спасибо каждому и каждой, кто сражается так, чтобы защитить и себя, и тех собратьев, которые на соседних позициях", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина победит на фронте и в восстановлении. Украина победит в возвращении справедливости. На нашей земле не остается никакого следа России.

"Сделаем все, чтобы скорее наступил тот день, когда я смогу поблагодарить вас, дорогие украинцы, за нашу с вами победу", – подчеркнул президент.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео